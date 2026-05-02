SEREMI MINVU Y COLEGIO DE ARQUITECTOS PROYECTAN TRABAJO CONJUNTO EN MAGALLANES

Una reunión protocolar sostuvo el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, junto al presidente zonal del Colegio de Arquitectos de Chile en Magallanes, César Alvial Chandía, con el objetivo de abordar temas relacionados con la planificación urbana y el desarrollo habitacional en la región.

El encuentro, realizado el 30 de abril de 2026 en Punta Arenas, contó además con la participación del jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, Arturo Zúñiga Trujillo; el encargado jurídico Alejandro Soler Jiménez; y el director del órgano colegiado, Humberto Salinas Acevedo. La instancia permitió intercambiar visiones sobre el desarrollo territorial y proyectar líneas de trabajo para el presente año.

Tras la reunión, el seremi destacó la importancia del diálogo entre instituciones, señalando que este tipo de espacios permite recoger distintas miradas sobre la ciudad y el territorio. En esa línea, valoró el rol del Colegio de Arquitectos en la discusión técnica y en el aporte de perspectivas para el desarrollo urbano.

Como resultado, se acordó avanzar en un trabajo coordinado que permita informar al gremio sobre el estado de los proyectos habitacionales y el avance de los planes reguladores comunales. La iniciativa busca integrar la mirada técnica de los arquitectos en los procesos que impulsa el Minvu en la región.

Por su parte, el presidente zonal del Colegio de Arquitectos valoró la instancia, señalando que como gremio buscan aportar en temas relevantes para la planificación urbana. Además, extendió una invitación al seremi para participar en el futuro Congreso de Arquitectura de la Patagonia, que se coordina junto a profesionales de Argentina en Ushuaia, así como en las actividades del Mes de la Arquitectura programadas para agosto.





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