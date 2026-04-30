MUNICIPIO PRESENTA CUENTA PÚBLICA 2025 CON FOCO EN GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

La Municipalidad de Punta Arenas presentó la Cuenta Pública de la Gestión 2025, instancia encabezada por el alcalde Claudio Radonich, donde se expusieron resultados y avances en áreas como seguridad, transparencia, salud, acción climática, infraestructura y desarrollo cultural, junto con los principales desafíos proyectados para la comuna.

Uno de los puntos centrales fue el cumplimiento alcanzado en Transparencia Activa, donde el municipio obtuvo un 100% de cumplimiento de acuerdo con la evaluación realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), posicionándose entre las tres municipalidades del país con este nivel de cumplimiento y superando ampliamente el promedio nacional de 81,8%.

"El mejor antídoto contra la corrupción es ser transparente y aquí se ha hecho un gran trabajo en los últimos años que ha permitido que nuestra ciudad tenga un estándar de este tipo", señaló el alcalde Claudio Radonich durante la presentación.

En materia de seguridad y fiscalización, la administración comunal informó que durante 2025 se realizaron 10.154 fiscalizaciones municipales, cifra que representa un aumento superior al 404% respecto del año anterior. Además, mediante el convenio OS-14 se ejecutaron 4.204 acciones conjuntas con Carabineros, fortaleciendo los operativos preventivos y de control en distintos sectores de la ciudad. Las labores incluyeron fiscalizaciones a locales clandestinos, autos abandonados, ocupaciones ilegales, infracciones a la Ley de Rentas y Patentes Comerciales, además de controles vinculados a urbanismo, construcción y residuos peligrosos.

La cuenta pública también abordó el fortalecimiento de la Central Municipal de Cámaras de Televigilancia y los equipos de Seguridad Pública, destacando el rol preventivo y de apoyo operativo desarrollado en coordinación con las policías y organismos de emergencia.

En salud, el municipio informó un aumento de 2,4% en la cantidad de usuarios atendidos durante el último año, acumulando cerca de un 10% de incremento en los últimos años. La autoridad comunal explicó que esto responde principalmente al fortalecimiento de programas dirigidos a adultos mayores y a la ampliación de coberturas en la atención primaria. "Con menos recursos hemos logrado ampliar coberturas en salud para adultos mayores, fortalecer las escuelas deportivas municipales, mantener actividades culturales y seguir trabajando en áreas como bacheos y mantención de caminos", afirmó Radonich.

En el ámbito medioambiental, la gestión 2025 consolidó a Punta Arenas como referente nacional en sostenibilidad y acción climática. La comuna reporta desde 2024 a la plataforma internacional CDP, obteniendo una calificación B, y recibió cinco medallas del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM). Además, se avanzó en la actualización del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático para el periodo 2026-2035 y se adjudicó un fondo internacional de Bloomberg Philanthropies por 50 mil dólares para iniciativas de acción climática juvenil.

La administración también destacó los avances en modernización municipal, con la incorporación de nuevos sistemas de atención online para trámites como licencias de conducir, solicitudes vinculadas a alumbrado público y poda de árboles, además de la implementación progresiva de procedimientos internos "papel cero".

En el área cultural, el municipio relevó el aporte de empresas privadas mediante la Ley de Donaciones Culturales, permitiendo concretar iniciativas como el Patagonia Light Festival y el proyecto de adquisición del piano de concierto Bechstein del Teatro Municipal José Bohr. Estas alianzas permitieron fortalecer la programación artística y ampliar el acceso de la comunidad a actividades culturales gratuitas y de alto nivel.

La cuenta pública también expuso cifras relacionadas con servicios municipales y tránsito. Durante 2025 se pagaron 81.435 permisos de circulación y 14.375 personas realizaron trámites asociados a licencias de conducir. Asimismo, se destacó la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Licencias, que permite la emisión de documentos en formato físico y digital.

En infraestructura y deporte, uno de los proyectos relevantes presentados fue el avance del futuro Polideportivo Municipal, iniciativa que busca fortalecer la infraestructura deportiva de la comuna y ampliar los espacios disponibles para actividades formativas, recreativas y de competencia.

Durante su intervención, el alcalde Radonich también abordó el contexto financiero que enfrenta el municipio, señalando que actualmente la administración comunal dispone de un presupuesto cercano a los 35 mil millones de pesos, mucho menor al de comunas como por ejemplo La Pintana y Huechuraba, y que mantiene una disputa administrativa y judicial respecto a descuentos aplicados al Fondo Común Municipal.