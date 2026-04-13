MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INSTALA LUMINARIAS EN CALETERA DE RUTA 9 NORTE

Con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de tránsito, la Municipalidad de Punta Arenas concretó la instalación de nuevas luminarias en la caletera de la Ruta 9 norte, específicamente en el tramo que conecta el cruce con el acceso a un sector residencial frente al parque industrial.

El proyecto responde a una demanda planteada por vecinos del sector, quienes durante el año 2025 manifestaron la necesidad de contar con iluminación en una vía que, pese a contar con infraestructura eléctrica, permanecía completamente a oscuras.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de esta intervención, señalando que se trata de una solución concreta a una problemática de larga data. "Estamos muy contentos de poder cumplir con un número importante de vecinos que viven en este sector. Esta caletera tenía postes y energía, pero no tenía luz. Por eso decidimos intervenir para que sea un lugar seguro, tanto para quienes viven acá como para quienes transitan por motivos laborales", indicó.

La autoridad comunal agregó que esta obra fue ejecutada íntegramente con recursos municipales, como complemento a proyectos de mayor envergadura impulsados por el Ministerio de Obras Públicas en la zona. "Nos adelantamos para dar una respuesta rápida. Son pequeñas obras, pero que cambian la vida de muchas familias, especialmente en sectores más alejados del centro", afirmó el edil.

Por su parte, el encargado de Alumbrado Público, Cristian Loyola, detalló que se instalaron 10 luminarias LED de alta eficiencia, cubriendo aproximadamente 300 metros de extensión. "Estas luminarias cumplen con la normativa vigente y tienen una vida útil cercana a los 10 años. Son equipos de 35 watts, adecuados para este tipo de vía, permitiendo mejorar significativamente la visibilidad en el sector", explicó el funcionario municipal.

La inversión total del proyecto bordea los $9 millones, financiados con presupuesto municipal 2026, y beneficiará directamente a vecinos del Condominio Vista Norte, además de empresas y usuarios que utilizan esta vía de acceso.