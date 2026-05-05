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5 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CONCRETA RENOVACIÓN DE ESPACIOS EN CESFAM DAMIANOVIC

Las mejoras consideran accesibilidad, nuevas dependencias y mejores condiciones de atención.

MEJORAS CESFAM DAMIANOVIC (3)

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Corporación Municipal (Cormupa), finalizó una serie de obras de mejoramiento en el Cesfam Dr. Juan Damianovic, proyecto que permitió renovar espacios de atención y trabajo, además de incorporar nuevas dependencias para usuarios y funcionarios del recinto de salud del sector sur de la comuna.

Las intervenciones contemplaron mejoras en el acceso principal, remodelación del SOME, habilitación de módulos exteriores, una nueva oficina OIRS y la renovación de espacios administrativos y de atención, con una inversión cercana a los $60 millones financiados con recursos propios de la Corporación Municipal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que estas mejoras forman parte del trabajo impulsado para mantener estándares similares en todos los centros de salud municipales. "Lo que estamos haciendo como corporación desde el primer día es tener un estándar tanto para los funcionarios como para los usuarios en todos nuestros consultorios, independiente de si son más nuevos o más antiguos. Queremos espacios limpios, cómodos y dignos para todos", afirmó.

La autoridad comunal destacó además la renovación del área de atención y las mejoras ergonómicas implementadas para los equipos de trabajo. "Aquí los funcionarios pasan muchas horas al día y por eso se cambiaron mobiliarios y alturas de atención para mejorar las condiciones laborales y también la experiencia de los usuarios", indicó.

Uno de los principales cambios fue la habilitación de una nueva Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), ubicada en el acceso principal del recinto, junto a la Farmacia Comunal Sur. Según explicó el municipio, este espacio permitirá entregar una atención más privada y adecuada a los vecinos que requieran orientación o presentar consultas y observaciones.

El encargado del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, explicó que las obras responden a necesidades que venían siendo planteadas hace tiempo por funcionarios y usuarios. "Se mejoró el SOME, se generaron espacios más cómodos para distintos programas y también contamos ahora con una oficina OIRS que permite atender de mejor forma y con mayor privacidad a la comunidad", señaló.

Las obras incluyeron además la modernización del acceso principal mediante el reemplazo de paneles de aluminio por PVC con termopanel, mejoras de aislación térmica y renovación de revestimientos exteriores. También se habilitaron módulos destinados a programas como "Punta Arenas Te Cuida", incorporando climatización, conexión a internet y nuevos espacios de almacenamiento.

La directora del Cesfam Juan Damianovic, Marioly Troncoso, destacó que las mejoras buscan responder al crecimiento sostenido de la población inscrita en el establecimiento. "Actualmente superamos los 28 mil usuarios y contamos con cerca de 120 funcionarios. Por eso era necesario acondicionar mejor los espacios y reconvertir algunas áreas para seguir entregando una atención adecuada", explicó.

Desde el municipio adelantaron que el proceso de renovación continuará durante los próximos meses con nuevas adquisiciones de equipamiento y mejoras tecnológicas para fortalecer la atención primaria de salud en el sector sur de Punta Arenas.

OPERATIVOS SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (5)

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