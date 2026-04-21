AVANZAN LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL MINVU EN PUNTA ARENAS

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del SERVIU de Magallanes y de la Antártica Chilena, continúa avanzando en la ejecución del Programa de Pavimentación Participativa 33° Llamado, iniciativa que considera intervenciones en Punta Arenas, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos, con una inversión total de 11.060 millones de pesos.

En la comuna de Punta Arenas, el contrato contempla la intervención de 46 tramos de calles, alcanzando una inversión sectorial de 4.552 millones de pesos y un avance físico de 90 por ciento. A nivel comunal, Primavera presenta un avance de 94 por ciento, Cabo de Hornos un 76 por ciento y Timaukel un 98 por ciento.

En este contexto, uno de los sectores intervenidos corresponde a la acera norte de Avenida Salvador Allende, entre calles Rancagua y Márquez de la Plata, donde las obras presentan actualmente un 87 por ciento de avance.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el impacto de este tipo de iniciativas en la comunidad. “Estas iniciativas de pavimentación participativa nos permiten avanzar en soluciones concretas para la comunidad. Ya contamos con cerca de 7.000 metros lineales de pavimentos ejecutados, de los cuales 4.000 corresponden a aceras, lo que responde directamente a necesidades históricas de los vecinos. Este es un sector que conocemos bien, especialmente en días de lluvia, cuando se evidencian los problemas que hoy estamos resolviendo. A través de estas intervenciones, buscamos mejorar de manera significativa la calidad de vida de las familias”.

Las obras ejecutadas en el sector incluyen la demolición de aceras existentes, construcción de muros de contención, ejecución de aceras normales y reforzadas, mejoramiento de accesos vehiculares, obras de evacuación de aguas lluvias y la incorporación de elementos de accesibilidad universal.

Desde la comunidad, Cynthia Douglas, vecina del sector, valoró el impacto directo del proyecto. “Yo he vivido acá toda mi vida, así que estoy sumamente contenta de la obra realizada, ya que la calidad de vida de los vecinos se va a ver beneficiada. En este sector hay personas de la tercera edad, entonces la verdad es que para ellos igual va a ser súper beneficioso. El hermoseamiento, primero que todo, y segundo, para salir a la calle, los que utilizan silla de ruedas o coches, la verdad es que quedó sumamente bonita la calle”.

El proyecto busca mejorar la conectividad peatonal y vehicular del sector, además de resolver problemáticas históricas asociadas a la acumulación de aguas lluvias, mediante la implementación de soluciones de drenaje y conducción.

“Las obras acumulan más de 10 mil metros lineales en distintas comunas. Acá en Punta Arenas se intervienen 46 tramos, algunos en calzadas y otros en acera. En este caso se está interviniendo la acera, se demolió la acera existente, además se está construyendo todo lo relacionado a acera, accesibilidad universal, seguridad peatonal. También se está interviniendo lo que tiene que ver con aguas lluvias para generar una evacuación correcta hacia la red secundaria”, explicó el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

Las obras en este sector se iniciaron en octubre de 2025, tras una reunión informativa con vecinos, y actualmente se encuentran en su etapa final, restando partidas menores como reposición de césped, nivelación de veredones y observaciones técnicas previas a la recepción definitiva.

Desde el municipio, el jefe de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan), Nicolás Pérez-Montt Arana, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones. “Estos proyectos tienen una participación justamente tripartita entre el Minvu, la municipalidad y vecinos, donde el municipio principalmente actúa como un articulador y, en muchos de los casos, también como un facilitador, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las ingenierías. Particularmente donde estamos parados actualmente, que es el tramo entre Salvador Allende, de Martínez de Aldunate hasta la calle Rancagua, son ingenierías que fueron proporcionadas por el municipio”.

Con este avance, el Minvu continúa impulsando proyectos que mejoran la infraestructura urbana, fortalecen la conectividad y aportan a la calidad de vida de las familias en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.