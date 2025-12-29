Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

SERVIU ACLARA ALCANCE DE OBRAS EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y DESCARTA SEGREGACIÓN URBANA

​El servicio explicó que el muro de contención ejecutado en el sector Aves Australes corresponde a una solución técnica de seguridad vial y estabilidad del terreno, diseñada para resguardar a las viviendas existentes y mejorar la conectividad de la ciudad.

MINVU - Avance Circunvalación_3

Ante las consultas y declaraciones públicas surgidas en medios de comunicación respecto de las obras que se ejecutan en la Avenida Circunvalación Ramón Cañas, particularmente en el sector Aves Australes, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena entregó antecedentes técnicos que permiten contextualizar el proyecto y despejar las inquietudes planteadas por vecinas y vecinos.

 

El proyecto considera la construcción de un muro de contención vial en el costado poniente del sector, el cual forma parte integral del diseño de la nueva avenida. Esta estructura cumple una función esencial: permitir la correcta implantación de la vía en una cota superior respecto del barrio, asegurando la estabilidad del terreno, la seguridad de la infraestructura vial y la protección de las viviendas emplazadas en un nivel inferior.

 

En ese sentido, el Director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “este muro no responde a una decisión arbitraria ni busca generar una separación urbana, sino que es una solución de ingeniería indispensable para compatibilizar una obra vial de carácter estructurante con un sector residencial preexistente, priorizando siempre la seguridad de las familias y la durabilidad del proyecto en el tiempo”.

 

Respecto de la percepción de altura del muro, desde el servicio se indicó que esta varía según el punto de observación, debido a las condiciones topográficas del sector. Mientras desde la calzada de la Avenida Circunvalación el muro se aprecia a una altura menor al encontrarse a nivel de la vía, desde el interior de la población Aves Australes la diferencia de cotas hace que su presencia sea visualmente más significativa.

 

Al respecto, González precisó que “este aspecto fue considerado en la etapa de diseño del proyecto, evaluando no sólo criterios estructurales, sino también criterios urbanos y de relación con el entorno, entendiendo que se trata de una obra de gran escala a nivel de ingeniería, que reemplaza un talud natural por una solución de alto estándar técnico”.

 

En relación con la ausencia de un acceso vehicular directo desde la Avenida Circunvalación hacia la población Aves Australes, el SERVIU aclaró que esta definición responde a una solicitud expresa de las propias vecinas y vecinos del sector, manifestada durante instancias de participación ciudadana, donde se plantearon los riesgos asociados a un acceso directo desde una vía de alta velocidad y carácter estructurante.

 

“La Avenida Circunvalación cumple una función de conectividad mayor para Punta Arenas, y la incorporación de accesos directos desde sectores residenciales habría afectado su operación y seguridad. Esta decisión se tomó escuchando a la comunidad y considerando estándares de seguridad vial”, señaló el Director (s) del SERVIU.

 

No obstante, la autoridad recalcó que ello no implica desconocer las necesidades de conectividad del sector. Actualmente se encuentra en proceso de licitación el diseño de la calle Los Chorlos, iniciativa que permitirá desarrollar una vía caletera con un trazado más extenso y una pendiente significativamente menor, generando un acceso vehicular más seguro y adecuado para la población, además de abordar problemáticas históricas como las aguas lluvias y las inundaciones de patios.

 

Frente a las acusaciones de segregación urbana, el SERVIU enfatizó que la Avenida Circunvalación Ramón Cañas fue concebida como una infraestructura estructurante orientada a mejorar la conectividad general de la ciudad, ordenar los flujos de tránsito y aumentar la seguridad vial, y no como una barrera urbana.

 

“Entendemos que la presencia de una obra de esta magnitud puede generar inquietudes en su entorno inmediato, pero es importante señalar que el proyecto contempla accesos peatonales seguros, paraderos de locomoción colectiva, ciclovías y conexiones bien señalizadas, lo que permitirá mantener la integración del sector y mejorar sus condiciones de habitabilidad en el mediano plazo”, afirmó González.

 

En cuanto al uso del espacio público, se precisó que el proyecto no contempla una pasarela peatonal aérea, pero sí accesos peatonales debidamente diseñados, iluminados y seguros, que favorecen un uso permanente y legítimo del entorno, reduciendo riesgos de inseguridad, microbasurales o deterioro urbano.

 

Finalmente, el SERVIU aseguró que el diseño de la Avenida Circunvalación garantiza el acceso expedito de vehículos de emergencia, como carros de Bomberos, ambulancias y vehículos policiales, conforme a los estándares técnicos y normativos vigentes. Durante la etapa de diseño se verificaron radios de giro, anchos de calzada y condiciones de maniobra para vehículos de gran tamaño.

 

“Es importante recordar que la operatividad de estos accesos también depende del uso responsable del espacio público. El estacionamiento indebido o las ocupaciones irregulares pueden afectar el ingreso de vehículos de emergencia, aun cuando el diseño cumpla plenamente con la normativa”, concluyó el Director (s) del SERVIU Magallanes.


