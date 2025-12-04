MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

La Municipalidad de Punta Arenas manifestó su preocupación por el retraso en el inicio de las obras de conservación vial que ejecuta el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), proyecto que contempla la intervención de aproximadamente 21 mil metros cuadrados de pavimento en 14 calles de la ciudad y cuyo presupuesto supera los $4.300 millones con financiamiento del Gobierno Regional.





Según la información transmitida por la unidad técnica, el proceso de licitación fue enviado a la Contraloría Regional para su toma de razón, pero el organismo emitió observaciones que deberán ser subsanadas por el Serviu antes de adjudicar y ejecutar los trabajos. Este escenario aplaza el inicio de las obras, originalmente anunciado para noviembre de este año, y lo proyecta, según se informó al municipio, hacia marzo de 2026, lo que implicaría perder la ventana de mejor clima para trabajar en hormigón.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó que esta situación genera un impacto directo en la ciudad y dificulta la programación municipal. "En los últimos días fuimos de forma transparente a informar a la comunidad cómo va nuestro bacheo para esta temporada, aprovechando el buen tiempo con una cantidad importante de material que permita ir tapando hoyos. Pero también está pendiente lo que se nos informó hace varios meses: que iban a trabajar con fondos del Gore para que 14 calles fueran intervenidas y se cambiara la losa", explicó.





El jefe comunal detalló que el monto del proyecto, del orden de $4.600 millones, obligó a que la licitación pasara por Contraloría. "Lamentablemente nos informaron que fue observada, por tanto lo que nos dijeron que comenzaba en noviembre, al parecer va a ser en marzo. Ya estamos en diciembre y eso significa no poder aprovechar los meses de mejor clima. Es lamentable esta demora, que para la ciudad es compleja", agregó el edil, quien instó al Serviu a avanzar en paralelo en un nuevo proyecto que permita continuar con el recambio de losas en sectores donde el bacheo tiene una duración muy limitada.





Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, recordó que la iniciativa fue presentada en diciembre de 2024 y que su ejecución resulta prioritaria dada la antigüedad y deterioro del pavimento en varios puntos críticos de la capital regional. "Son aproximadamente 21.000 metros cuadrados. Hoy la unidad técnica es el Serviu, que ya tiene licitado el proyecto y está en toma de razón de Contraloría. Entendemos que surgieron observaciones que deben ser corregidas para poder iniciar los trabajos", indicó.

Saldivia detalló que entre las calles a intervenir se incluyen tramos de Avenida Bulnes, tanto en el costado oriente como poniente, 21 de Mayo en sus cruces con Boliviana e Independencia, Angamos y otros puntos donde la losa se encuentra altamente deteriorada. "Esperamos que el proyecto pueda comenzar durante los meses de verano, cuando el clima permite ejecutar de mejor forma las obras de hormigón", añadió el funcionario municipal.





El municipio continuará con su plan propio de bacheo, iniciado el 15 de octubre, con la meta de completar la mayor parte de las reparaciones en enero. Sin embargo, la administración comunal remarcó que este esfuerzo no reemplaza la intervención estructural que debe ejecutar el Serviu. "El comienzo de esta obra es muy esperado, no solo por la municipalidad sino por los habitantes de nuestra ciudad", afirmó el alcalde Radonich.





Con la planificación comunal en marcha y a la espera de definiciones técnicas, el municipio espera que el Serviu agilice la resolución de las observaciones emitidas por Contraloría, a fin de evitar nuevos aplazamientos en un proyecto clave para la movilidad y la seguridad vial de Punta Arenas.

