AGUAS MAGALLANES GESTIONÓ PARTICIPACIÓN DE EXPERTO EN DESALINIZACIÓN EN LA TERCERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE Y EN CHARLAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD

En el marco de la Tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, organizada por la Asociación H2V Magallanes, Corfo a través de su programa Transforma H2V Magallanes y el Gobierno Regional, Aguas Magallanes gestionó la visita del ingeniero civil Alberto Kresse, presidente de Acades y gerente de Planificación del Grupo Aguas Nuevas. El especialista participó en la jornada inaugural del pasado viernes (28 de noviembre), donde presentó la charla denominada "Desalinización y seguridad hídrica: base para el crecimiento", espacio que permitió conocer evidencia técnica y científica, generada en Magallanes, sobre líneas base ambientales, metodologías y desafíos territoriales vinculados al desarrollo del hidrógeno verde.

Según explicó el ejecutivo, uno de los objetivos es mirar la planificación hídrica como un habilitador del crecimiento. "Magallanes tiene un enorme potencial, especialmente en proyectos vinculados al hidrógeno verde y a nuevas industrias. Pero ningún proceso de expansión es posible sin asegurar agua suficiente. Hoy contamos con una ventaja comparativa, y es clave proyectarla con una mirada estratégica", señaló.

Durante su visita a la región, y gracias a las gestiones de Aguas Magallanes, Kresse realizó dos charlas adicionales, el jueves 27 de noviembre: una en la Universidad de Magallanes orientada a estudiantes y comunidad educativa, y otra en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, ampliando el alcance del diálogo técnico sobre seguridad hídrica y nuevas fuentes de agua.

Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, destacó que este tipo de instancias permiten acercar conocimientos y abrir nuevas conversaciones sobre el futuro. "Somos parte de la comunidad y por tanto tenemos un gran compromiso con la región. Como empresa, tenemos la responsabilidad de anticiparnos a los desafíos que impone el cambio climático y el crecimiento de nuestras ciudades. Acercar esta conversación a estudiantes, gremios y actores públicos es parte de nuestro propósito: aportar información, generar diálogo y promover una visión de futuro que asegure un desarrollo sostenible para Magallanes", puntualizó.

Sobre el expositor

Alberto Kresse cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector sanitario, especializado en estudios tarifarios, evaluación de empresas y soluciones técnicas para el suministro de agua potable. Lidera la planificación y ejecución de inversiones del Grupo Aguas Nuevas y, desde Acades, impulsa el desarrollo de infraestructura hídrica multipropósito en el país. Mantiene además un vínculo activo con la academia como profesor guía de la Universidad Técnica Federico Santa María.

