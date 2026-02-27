Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA) PRESENTÓ SU CUENTA 2022–2026: 58 PROYECTOS APROBADOS EN MAGALLANES POR MÁS DE US$2.000 MILLONES

​La mayoría de las iniciativas correspondió a Declaraciones de Impacto Ambiental y los sectores de minería y energía concentraron el mayor número de aprobaciones en el período.

Servicio de Evaluación Ambiental

La Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes conoció el balance del período 2022-2026, donde se informó la aprobación de 58 proyectos de inversión, equivalentes a más de 2.000 millones de dólares. La mayoría correspondió a Declaraciones de Impacto Ambiental (56), mientras que dos ingresaron como Estudios de Impacto Ambiental.

La sesión fue presidida por el seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, instancia en la que el Servicio de Evaluación Ambiental detalló que entre las iniciativas más relevantes figuran la Planta de Combustibles Sintéticos de Cabo Negro (US$830 millones), el Parque Eólico Faro del Sur (US$500 millones) y la Perforación de Pozos de Hidrocarburos en el Sub-Bloque Picuyo (US$300 millones).

Por sectores productivos, minería lideró con 24 proyectos aprobados, seguido por energía (15), saneamiento ambiental (4) e infraestructura portuaria (3), entre otros. Además, se informaron proyectos inmobiliarios, pesqueros y de infraestructura estratégica para la región, como centros de gestión de residuos y obras portuarias.

En cuanto a los plazos de evaluación, los Estudios de Impacto Ambiental registraron un promedio de 143 días de tramitación, mientras que las Declaraciones de Impacto Ambiental alcanzaron un promedio de 67 días, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental
Gobernador Magallanes