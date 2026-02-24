Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de febrero de 2026

EN 2025 SE EMITIERON UN MILLÓN DE LICENCIAS MÉDICAS MENOS Y SE REDUJO EL GASTO EN US$675 MILLONES

​El último informe anual de licencias médicas emitido por la Suseso muestra que hubo una reducción interanual de 12,9% en el beneficio, que pasó de 8 a 7 millones. Si bien la principal causa siguen siendo trastornos mentales y del comportamiento, también se redujo en un 17,3% dicho tipo de licencias respecto de 2024.

Río Negro ahorra millones con recorte de licencias médicas

Según el último informe anual de licencias médicas 2025 publicado por la Superintendencia de Seguridad Social, éstas experimentaron una reducción interanual de 12,9%. Pasaron de ser 8.051.261 en 2024, a 7.016.470 en 2025.

Aquello se tradujo en una reducción estimada de aproximadamente US$675 millones en el gasto de subsidios, equivalente al 18.4% del gasto que implicó en 2024.

Según muestra la Suseso, el quiebre se produce precisamente en mayo, mes en que la Contraloría General de la República y su titular, Dorothy Pérez, dieron cuenta del mal uso generalizado que se le da a las licencias médicas, con miles de personas viajando al extranjero mientras estaban con el beneficio.

“Si bien teóricamente se espera un incremento en el uso de licencias médicas durante los meses de invierno; asociado habitualmente a patologías respiratorias, los datos de 2025 no siguen este patrón”, lee el documento de la Suseso.

El año pasado poco más de un tercio de la población cotizante utilizó al menos una licencia médica en el año. En comparación con 2024, el número de personas trabajadoras que hizo uso del beneficio disminuyó en un 7,9%.

Y respecto a la intensidad de uso, la mitad de quienes hicieron uso del beneficio registraron dos licencias y 15 días de reposo. Sin embargo, el promedio alcanzó 2,9 licencias y 35,3 días por persona.

De todas formas, el 5,5% de los trabajadores concentró cerca del 20% de las licencias emitidas.

Cuáles son los principales motivos tras las licencias médicas

Las licencias médicas que más se repiten históricamente son las de trastornos mentales y del comportamiento, seguido por las enfermedades musculoesqueléticas. Y pese a que el beneficio -en general- disminuyó el 2025, estas causales permanecen como las principales razones.

En total, en 2025 se emitieron 2.170.209 licencias por trastornos mentales y del comportamiento (30,9% del total), un 17,3% menos respecto al año anterior.

“Las licencias asociadas a trastornos mentales y del comportamiento y enfermedades musculoesqueléticas concentran una proporción relevante del total, alcanzando en conjunto un 50% en el año 2024 y un 48% en el año 2025. Ambos grupos explican más del 60% de la disminución en el número de licencias médicas registrada en 2025 respecto a 2024″, plantea el documento.

Por el contrario, la disminución se dio principalmente en aquellas solicitadas con motivo de enfermedades respiratorias (-19,2%), seguidas por los trastornos mentales (-17,3%) y las musculoesqueléticas (-12,7%).

FUENTE: TheClinic.cl


TRÁNSITO (3)

AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

Leer Más

Los recursos permitirán avanzar en la futura sede del Club Camilo Henríquez y en la adquisición de más de cuatro hectáreas para desarrollo habitacional.

Los recursos permitirán avanzar en la futura sede del Club Camilo Henríquez y en la adquisición de más de cuatro hectáreas para desarrollo habitacional.

COREPM23-02-2026-1-Pleno
nuestrospodcast
Río Negro ahorra millones con recorte de licencias médicas

EN 2025 SE EMITIERON UN MILLÓN DE LICENCIAS MÉDICAS MENOS Y SE REDUJO EL GASTO EN US$675 MILLONES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Río Negro ahorra millones con recorte de licencias médicas

EN 2025 SE EMITIERON UN MILLÓN DE LICENCIAS MÉDICAS MENOS Y SE REDUJO EL GASTO EN US$675 MILLONES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

ANUNCIAN AJUSTE TARIFARIO EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_6255

¡ATENCIÓN APODERADOS!: INFÓRMATE SOBRE LA NORMATIVA RESPECTO A ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES DE CARA AL REGRESO A CLASES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250