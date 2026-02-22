Punta Arenas,
22 de febrero de 2026

SENCE Y CHILEVALORA OTORGARON CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES A 29 CAJERAS Y CAJEROS DE SUPERMERCADO

El proceso de evaluación se desarrolló durante el año pasado y estuvo a cargo del organismo Bureau Veritas. ​

IMG_20260219_113515

Es un oficio muy relevante para el área del retail, implica no sólo tener habilidad para la atención de público, sino que también herramientas para el trabajo bajo presión y capacidad de actualizarse en programas computacionales y nuevas tecnologías. Las personas que se desempeñan como cajeras o cajeros de supermercados reúnen estas habilidades y competencias que hoy ChileValora y Sence les han reconocido.

El año pasado, SENCE, a través de su programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales puso a disposición de la comunidad un total de 30 becas para que cajeras y cajeros pudiesen obtener el reconocimiento de sus competencias de manera totalmente gratuita. En total fueron 29 las personas certificadas, 27 mujeres y 2 hombres, quienes, luego de superar un proceso exhaustivo de evaluación en sus puestos de trabajo y sobre conceptos teóricos, obtuvieron la certificación de sus competencias, así como su inscripción en el portal de CHILEVALORA, donde forman parte del registro público de personas certificadas a nivel nacional en el perfil de Cajero/a del Subsector Supermercados.

A la ceremonia asistieron la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruíz Ovando, el seremi subrogante del Trabajo y Previsión Social, Carlo Gorziglia Sain y representantes de SENCE Magallanes, quienes entregaron los certificados y felicitaron a los participantes.

Camila Andrea Soto Velásquez recibió con mucha alegría su certificado de manos de la seremi de la Mujer, actualmente se desempeña como cajera en un hiper mercado de la zona, donde lleva trabajando 4 años, no obstante, su experiencia en el oficio data de mucho tiempo atrás.  “Para nosotros significa un gran avance para el oficio que muchos llevamos años ejerciendo, el tener un certificado que avale el trabajo hecho y que vamos a seguir haciendo quizás por mucho tiempo, además, mejora nuestras opciones de trabajo en el caso de que quisiéramos buscar algo mejor para nuestra vida”.

Carlo Gorziglia Sain, seremi del Trabajo y Previsión Social Subrogante, explicó que este proceso, como señaló Camila Soto Velásquez, “establece condiciones de competitividad para los trabajadores en el mundo laboral, desde el punto de vista de la valoración que tiene contar con un certificado que reconoce sus habilidades y, desde lo que nosotros promovemos como trabajo decente, es un mecanismo de dignificación en el trabajo, es una forma que nos permite legitimar a un trabajador y a una trabajadora en su entorno social, laboral y familiar”.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Silvia Ruiz Ovando, expresó su alegría y enfatizó en que, además hoy, el contexto laboral también es distinto y más favorable. “Es un momento muy grato y de satisfacción para ellas, por nuestra parte como gobierno destacamos que, de 29 personas certificadas, 27 sean mujeres. Decirles también, que, a partir de ahora, se van a encontrar con un entorno laboral con mejores condiciones para ellas y para todos, con una ley Karin, una Ley de conciliación laboral y familiar, y avanzando en concretar las 40 horas”, destacó.




¿NO TERMINASTE LA EDUCACIÓN BÁSICA? PREPÁRATE CON SENCE PARA RENDIR EXÁMENES LIBRES

