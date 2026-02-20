PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES ABORDA LEY DE TITULARIDAD Y DESAFÍOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores se refirió a los principales temas que marcan el inicio del año escolar, entre ellos, la promulgación de la ley de titularidad docente, el recorte del 26% en la subvención de mantención, la gestión del SLEP y más.

Sobre la ley de titularidad, destacó que permitirá a docentes que lleven cuatro años continuos o discontinuos con contrato a plazo fijo pasen a tener un contrato indefinido, otorgando estabilidad laboral y beneficiando a cerca de 20 mil profesores en el país.

Respecto al recorte en la subvención de mantención, manifestó preocupación por el impacto que significará y señaló que la educación no debiera ser un área afectada por ajustes presupuestarios. En cuanto al uso de celulares, indicó que es necesaria una regulación para estudiantes, pero que no una prohibición absoluta para docentes cuando existe uso pedagógico o administrativo.

Finalmente, abordó la gestión del SLEP en Magallanes, apuntando a problemas administrativos y financieros que aún no se resuelven. En relación con la persistente crisis de asistencia post pandemia, reiteró la necesidad de fortalecer el compromiso familiar con la asistencia a clases.







