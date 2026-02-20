Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de febrero de 2026

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES ABORDA LEY DE TITULARIDAD Y DESAFÍOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Buenos Días Región

Presidente Colegio de Profesores

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores se refirió a los principales temas que marcan el inicio del año escolar, entre ellos, la promulgación de la ley de titularidad docente, el recorte del 26% en la subvención de mantención, la gestión del SLEP y más.

Sobre la ley de titularidad, destacó que permitirá a docentes que lleven cuatro años continuos o discontinuos con contrato a plazo fijo pasen a tener un contrato indefinido, otorgando estabilidad laboral y beneficiando a cerca de 20 mil profesores en el país. 

Respecto al recorte en la subvención de mantención, manifestó preocupación por el impacto que significará y señaló que la educación no debiera ser un área afectada por ajustes presupuestarios. En cuanto al uso de celulares, indicó que es necesaria una regulación para estudiantes, pero que no una prohibición absoluta para docentes cuando existe uso pedagógico o administrativo.

Finalmente, abordó la gestión del SLEP en Magallanes, apuntando a problemas administrativos y financieros que aún no se resuelven. En relación con la persistente crisis de asistencia post pandemia, reiteró la necesidad de fortalecer el compromiso familiar con la asistencia a clases.



Presidente Colegio de Profesores

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES ABORDA LEY DE TITULARIDAD Y DESAFÍOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

os7 carabineros
nuestrospodcast
CY 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SAN GREGORIO REALIZA CON ÉXITO SU PRIMERA FERIA AGRÍCOLA “GENTE DE CAMPO”

SAN GREGORIO REALIZA CON ÉXITO SU PRIMERA FERIA AGRÍCOLA “GENTE DE CAMPO”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
la moneda

CHILE INGRESA AL TOP 10 DEL RANKING DE GOBIERNO DIGITAL DE LA OCDE Y LIDERA EN AMÉRICA LATINA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Dieguin y Stoo

DIEGUIN AKA Y STOO HABLAN DE LOS DESAFÍOS DE HACER MÚSICA URBANA DESDE EL EXTREMO SUR