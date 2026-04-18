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18 de abril de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CUESTIONA INSTRUCTIVO DE SUPERINTENDENCIA Y ADVIERTE FALTA DE MEDIDAS DE FONDO EN EDUCACIÓN

​El gremio docente señaló que las acciones anunciadas no abordan integralmente temas como salud mental y financiamiento en los establecimientos.

colegio de profesores

El Colegio de Profesoras y Profesores, a través de su presidente nacional Mario Aguilar Arévalo, manifestó críticas al instructivo emitido por la Superintendencia de Educación sobre medidas de seguridad en establecimientos educacionales, indicando que las acciones planteadas no abordan los problemas estructurales del sistema.

Desde el gremio valoraron que por primera vez una autoridad educacional mencione la salud mental, aunque advirtieron que el instructivo no contempla recursos ni condiciones concretas para que los colegios puedan enfrentar esta problemática de manera efectiva. En ese sentido, señalaron que las medidas se enfocan principalmente en la contingencia y la contención de situaciones puntuales.

El dirigente también cuestionó la viabilidad de algunas propuestas, como la instalación de pórticos de seguridad, señalando que requieren financiamiento para su implementación. A su juicio, la ausencia de recursos dificulta que estas medidas puedan concretarse en los establecimientos.

Asimismo, el presidente del gremio planteó su preocupación por la eventual reducción del 3% en el presupuesto de educación, indicando que esto podría implicar recortes en programas, profesionales y dotaciones en servicios locales, municipios y sostenedores.

Finalmente, el Colegio de Profesoras y Profesores planteó la necesidad de avanzar en una revisión del currículum educativo, con mayor énfasis en la formación integral de los estudiantes, señalando que este es uno de los aspectos que no ha sido abordado en las medidas anunciadas por las autoridades.


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