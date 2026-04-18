DÍA DE LOS MONUMENTOS: RECORRIDO POR ALGUNOS HITOS EMBLEMÁTICOS DE MAGALLANES

Cada 18 de abril se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una fecha que invita a relevar el patrimonio cultural y la historia de los territorios. En la Región de Magallanes, diversas ciudades cuentan con monumentos que representan hitos históricos, personajes relevantes y procesos sociales que han marcado la identidad local.

En Punta Arenas, varios de estos espacios se concentran en el eje de Avenida Colón y sectores céntricos. Destacan el monumento a los tripulantes de la goleta Ancud, que recuerda la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843; el Cóndor de la Libertad, ligado al centenario de la República; y la estatua de Hernando de Magallanes en la Plaza Muñoz Gamero, inaugurada en 1920. También se encuentran el memorial a los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, el Obelisco Uruguayo y el Monumento al Ovejero, este último dedicado a los trabajadores rurales de la Patagonia.

En la comuna de Porvenir, los monumentos también reflejan la diversidad cultural y la historia del territorio. Entre ellos se encuentra el monumento central de la plaza Arturo Merino Benítez, que rinde homenaje a la fundación de la ciudad y al pueblo selk'nam. A esto se suma el monumento a los inmigrantes croatas, que reconoce el aporte de esta comunidad, y el Monumento Ulem, inaugurado en 2015 como símbolo del espíritu selk'nam.

Por su parte, en Puerto Natales, los monumentos destacan elementos naturales, históricos y culturales propios de la zona. Entre ellos figura “Amores de Viento”, ubicado en la costanera, que representa el característico clima local. También está el Milodón, figura que recuerda a este animal prehistórico que habitó la Patagonia; el monumento a Alberto de Agostini, explorador y científico vinculado a Tierra del Fuego; y el Monumento al Minero del Carbón, que homenajea a quienes trabajaron en la extracción de este recurso en la región.

En tanto, en Cabo de Hornos los monumentos recuerdan a diversos personajes históricos del país, como es el caso del monumento a Santiago Bueras y a Bernardo O'Higgins.

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​Estos espacios no solo cumplen un rol simbólico, sino que también forman parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva de la comunidad, siendo puntos de encuentro, reflexión y reconocimiento de la historia regional.

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