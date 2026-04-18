Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de abril de 2026

DÍA DE LOS MONUMENTOS: RECORRIDO POR ALGUNOS HITOS EMBLEMÁTICOS DE MAGALLANES

​Distintas comunas de la región cuentan con monumentos que reflejan su historia, identidad y memoria colectiva, en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

MONUMENTOS

Cada 18 de abril se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una fecha que invita a relevar el patrimonio cultural y la historia de los territorios. En la Región de Magallanes, diversas ciudades cuentan con monumentos que representan hitos históricos, personajes relevantes y procesos sociales que han marcado la identidad local.

En Punta Arenas, varios de estos espacios se concentran en el eje de Avenida Colón y sectores céntricos. Destacan el monumento a los tripulantes de la goleta Ancud, que recuerda la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843; el Cóndor de la Libertad, ligado al centenario de la República; y la estatua de Hernando de Magallanes en la Plaza Muñoz Gamero, inaugurada en 1920. También se encuentran el memorial a los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, el Obelisco Uruguayo y el Monumento al Ovejero, este último dedicado a los trabajadores rurales de la Patagonia.

En la comuna de Porvenir, los monumentos también reflejan la diversidad cultural y la historia del territorio. Entre ellos se encuentra el monumento central de la plaza Arturo Merino Benítez, que rinde homenaje a la fundación de la ciudad y al pueblo selk'nam. A esto se suma el monumento a los inmigrantes croatas, que reconoce el aporte de esta comunidad, y el Monumento Ulem, inaugurado en 2015 como símbolo del espíritu selk'nam.

Por su parte, en Puerto Natales, los monumentos destacan elementos naturales, históricos y culturales propios de la zona. Entre ellos figura “Amores de Viento”, ubicado en la costanera, que representa el característico clima local. También está el Milodón, figura que recuerda a este animal prehistórico que habitó la Patagonia; el monumento a Alberto de Agostini, explorador y científico vinculado a Tierra del Fuego; y el Monumento al Minero del Carbón, que homenajea a quienes trabajaron en la extracción de este recurso en la región.

En tanto, en Cabo de Hornos los monumentos recuerdan a diversos personajes históricos del país, como es el caso del monumento a Santiago Bueras y a Bernardo O'Higgins. 

​Estos espacios no solo cumplen un rol simbólico, sino que también forman parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva de la comunidad, siendo puntos de encuentro, reflexión y reconocimiento de la historia regional.


REUNIÓN DE JUSTICIA Y PROYECTOS

SEREMI FERNÁNDEZ ENCABEZA PRIMERA REUNIÓN SECTORIAL DEL GABINETE DE JUSTICIA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS EN MAGALLANES TIENEN ALTA OCUPACIÓN, PERO LIDERAN TIEMPO DE BÚSQUEDA LABORAL EN EL PAÍS

Leer Más

​Pese a registrar mejores indicadores de empleo que el promedio nacional, el segmento senior en la región tarda en promedio 15,8 meses en encontrar trabajo.

​Pese a registrar mejores indicadores de empleo que el promedio nacional, el segmento senior en la región tarda en promedio 15,8 meses en encontrar trabajo.

Búsqueda Laboral Personas Mayores
nuestrospodcast
MONUMENTOS

DÍA DE LOS MONUMENTOS: RECORRIDO POR ALGUNOS HITOS EMBLEMÁTICOS DE MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
MONUMENTOS

DÍA DE LOS MONUMENTOS: RECORRIDO POR ALGUNOS HITOS EMBLEMÁTICOS DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cesarcifuentes

BALANCE DEL PRIMER MES: CESAR CIFUENTES DESTACA FIRMEZA DEL GOBIERNO PERO APUNTA A FALENCIAS COMUNICACIONALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
operacionrentawilliams

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA ACERCA ATENCIÓN DEL SII A PUERTO WILLIAMS POR OPERACIÓN RENTA 2026