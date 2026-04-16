SEREMI DEL TRABAJO ABORDA REDUCCIÓN DE JORNADA, EMPLEO FORMAL Y DESAFÍOS LABORALES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, conversó con la ciudadanía sobre diversas iniciativas laborales, destacando la implementación de la Ley de 40 Horas, el plan de reconstrucción nacional en materia de empleo, y la situación del desempleo tanto a nivel nacional como regional.

En relación con la reducción de la jornada laboral, la autoridad explicó que “desde el 26 de abril se baja a 42hrs semanales, esa medida se mantiene”, subrayando además que “la aplicabilidad de esta reforma se haga conformo a criterios mas flexibles”. Asimismo, enfatizó que el éxito de esta política depende del contexto económico: “lo que va de la mano para que esta iniciativa funcione es el crecimiento económico, al haber crecimiento económico van a haber mas empleos”.

Respecto al plan de reconstrucción nacional en el ámbito laboral, Salas indicó que este contempla medidas orientadas a impulsar el crecimiento y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, destacó que “vemos medidas que van relacionadas a generar un crecimiento y también toma de decisiones que van para mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas”. También abordó la informalidad laboral, señalando que “tenemos un 26,8% del empleo en chile que es informal, necesitamos que la gente tenga acceso a la seguridad social”, agregando que “el empleo informal es el vicio que tiene el trabajo en todos los países del mundo”.

El Seremi advirtió además sobre las cifras de desempleo a nivel país: “tenemos una cifra que va en los 8.3 puntos de desempleo a nivel país, llevamos 38 meses sobre el 8% de desempleo es una suma muy alta”. Frente a este escenario, explicó que el plan contempla incentivos concretos, como “un crédito tributario por contratación hasta un 15% del sueldo”, aplicable a remuneraciones entre 7,8 y 12 UTM, lo que “va a reducir los costos de contratación, beneficia a las pymes y grandes empresas y además alcanza a mas de 4.2 millones de trabajadores”. En esa línea, recalcó que “contratar y formalizar va a ser mas fácil”.

En materia tributaria, la autoridad señaló que se avanza en una “reforma tributaria procrecimiento”, indicando que “se va a rebajar el impuesto corporativo porque tenemos que sacarnos esa idea de que mientras mas impuestos se cobre mas crecimiento hay esa es una idea que no tiene que apoyarse”. Detalló que la tasa bajará “de un 27% a 24% lo que será gradual”, con el objetivo de incentivar la inversión.

Sobre la Ley Karin y su implementación, Salas afirmó que “la agenda del gobierno tiene enfoque en un gobierno de emergencia” y que “por el momento no estamos con intenciones de modificar esas iniciativas”, aunque precisó que “el rol de la dirección del trabajo tenga la facultad de interpretar la normativa, deben revisarse los dictámenes”. No obstante, aseguró que “la protección de los derechos fundamentales que se vinieron reforzar con esta ley se van a mantener”.

Finalmente, al referirse a la realidad regional, destacó que “magallanes tenemos un 6% de desempleo”, cifra inferior al promedio nacional, pero que igualmente implica desafíos. “Hay rubros de suma importancia como la salmonicultura, turismo, portuario, existe una preocupación de ir mejorando estas cifras y combatir el aumento del desempleo”, concluyó.



