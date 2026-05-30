TASA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES ALCANZÓ 6,2% DURANTE EL TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL DE 2026

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este viernes los resultados del boletín de empleo correspondiente al trimestre móvil febrero-abril de 2026, informando que la tasa de desocupación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se ubicó en 6,2%. A nivel nacional, en tanto, el indicador alcanzó un 9,1%.

De acuerdo con el informe, la tasa regional aumentó en 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2025. Sin embargo, mostró una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior, cuando la desocupación alcanzó el 6,6%.

Para analizar los resultados, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, sostuvo una reunión con el equipo del Observatorio Laboral de Magallanes. La autoridad destacó que la región mantiene niveles de desempleo inferiores al promedio nacional, aunque manifestó preocupación por el aumento registrado en comparación con el año anterior y por la persistencia de más de seis mil personas desocupadas.

El informe también muestra un incremento en el número de personas ocupadas durante el período, junto con un leve aumento de la informalidad laboral. Según indicaron las autoridades, este crecimiento en la ocupación ha contribuido a moderar el aumento de la tasa de desempleo observado en la región.

Por su parte, el coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara, señaló que durante el último año se registró un aumento de 2.744 personas ocupadas en la región. Un análisis más detallado de estas cifras será presentado en la próxima edición del Termómetro Laboral, cuya publicación está prevista para los próximos días.

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