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28 de mayo de 2026

LICEO POLITÉCNICO PUNTA ARENAS CELEBRÓ LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON EXPOSICIÓN "PAISAJES AFECTIVOS"

La actividad se realizó en el CRA del establecimiento, espacio que durante la jornada se transformó en una galería abierta a la comunidad educativa.

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Este miércoles 27 de mayo, en el marco de la celebración de la Semana de la Educación Artística, el Departamento de Artes y Tecnología del Liceo Politécnico Punta Arenas llevó a cabo la exposición "Paisajes Afectivos", muestra que reunió diversos trabajos desarrollados por estudiantes a partir del collage y la exploración visual.

La actividad se realizó en el CRA del establecimiento, espacio que durante la jornada se transformó en una galería abierta a la comunidad educativa.

La exposición presentó una serie de propuestas visuales construidas desde las propias experiencias, emociones e imaginarios de las y los estudiantes, quienes trabajaron en torno al concepto de paisaje afectivo como una manera de representar vínculos, recuerdos y formas de habitar su entorno. Los collages exhibidos correspondieron a expresiones realizadas por ellos mismos en torno a esta temática, abordando distintas miradas personales desde el lenguaje visual.

La muestra incluyó además bestiarios fantásticos y diversas propuestas visuales inspiradas en el collage contemporáneo, integrando elementos de la cultura visual, la experimentación y la creatividad estudiantil.

La actividad buscó poner en valor los procesos creativos dentro del espacio escolar, entendiendo el arte como una herramienta de expresión, reflexión y construcción colectiva. Asimismo, se enmarcó dentro de las acciones impulsadas por la Semana de la Educación Artística, instancia que promueve el acceso, la participación y la valoración de las artes en contextos educativos.

La exposición fue organizada por el Departamento de Artes y Tecnología, bajo la coordinación de la profesora Natalia Sánchez, junto al trabajo colaborativo de Vida Manzo, Fernanda González, Víctor Yáñez y Erna Jovita.

Desde el departamento destacaron la importancia de generar espacios donde las y los estudiantes puedan desarrollar propuestas visuales desde sus propias sensibilidades e intereses.

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