TODE NAT: EL PRIMER TORNEO DE DEBATE EN PUERTO NATALES.

Con la participación mayoritaria de equipos punterenenses, a las tres de la tarde de este viernes 29 de mayo, en dependencias de la Escuela Capitán Juan Ladrillero se da la palabra a niñas, niños y adolescentes de todo Magallanes que se congregan para jugar a debatir.

En la primera instancia de su tipo, organizada por la Sociedad Austral de Debate (SAUD), se esperaba contar con mayor participación de los establecimientos locales, pero el primer paso siempre es el más difícil de dar, bien lo saben organizadores, estudiantes y profesores.

La capital de Última Esperanza será la sede del torneo de debate más hermoso de Chile, en palabras del Director de la SAUD, donde además de los protagonistas, participarán jueces del pasado mundial de la disciplina (MED Santiago 2025), incluyendo a Diego Faus Fuentes, administrador público, quien viaja por sus propios medios a la región desde La Araucanía para liderar académicamente este torneo. Faus Fuentes ha desempeñado diversos roles en la ACHDE y tuvo una labor capital en la organización del MED que se realizó en Chile el año pasado.

El torneo se juega en formato Parlamentario Británico y ya tiene mociones informadas: ¿qué rol jugarías en una invasión alienígena? ¿Qué actitud tendrías como piloto de la Fórmula 1? La actividad es gratuita, y equipos locales aún tienen oportunidad de sumarse.