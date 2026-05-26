SEGUNDA VERSIÓN DE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS EN HOSPITAL DE NATALES FORTALECE LA INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA

​El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos finalizó con éxito el "Curso de Lengua de Señas Nivel II", una instancia que este año se consolida como parte de su Plan Anual de Capacitaciones (PAC), dirigida a potenciar las competencias de las y los funcionarios del establecimiento.



Tras el gran éxito del nivel I realizado el año pasado, esta estrategia de formación continua dio pie a un segundo nivel formativo, contando con el apoyo pedagógico de la Escuela Hablemos con las manos. De esta forma, el hospital busca asegurar que las herramientas de comunicación inclusiva se transformen en un estándar institucional para brindar una atención oportuna y digna para todos los usuarios del recinto de salud.



La instancia ha sido altamente valorada por los funcionarios de distintas áreas del establecimiento, especialmente por aquellos que se desempeñan en la primera línea de atención al público. Fernando Gómez, funcionario del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y participante de la capacitación, destacó el impacto de este aprendizaje en su labor: "Fue muy enriquecedor aprender de un mundo distinto para nosotros que es la comunidad sorda. Es segunda vez que realizamos este curso y vamos ampliando nuestro vocabulario para poder entendernos con usuarios sordos".



Por su parte, la Instructora de Lengua de Señas - Hablemos con las manos, Betsabeth Pastén, relevó la importancia de que las instituciones públicas abran estos espacios. “Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa y esperamos que otras instituciones al observar esto avancen en inclusión y se motiven a aprender lengua de señas", señaló.



Con la ejecución de este programa formativo, el Hospital de Puerto Natales reafirma su compromiso con la comunidad de la Provincia de Última Esperanza, consolidando un modelo de atención de salud que no solo destaca por su calidad técnica, sino también por ser cada vez más humana, empática y accesible para todos y todas.

