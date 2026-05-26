Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de mayo de 2026

SEGUNDA VERSIÓN DE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS EN HOSPITAL DE NATALES FORTALECE LA INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA

La iniciativa, que forma parte del Plan Anual de Capacitaciones (PAC) del establecimiento, busca garantizar una atención de salud más accesible para toda la comunidad de la Provincia de Última Esperanza.

lenguaseñas2026

​El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos finalizó con éxito el "Curso de Lengua de Señas Nivel II", una instancia que este año se consolida como parte de su Plan Anual de Capacitaciones (PAC), dirigida a potenciar las competencias de las y los funcionarios del establecimiento.

 
Tras el gran éxito del nivel I realizado el año pasado, esta estrategia de formación continua dio pie a un segundo nivel formativo, contando con el apoyo pedagógico de la Escuela Hablemos con las manos. De esta forma, el hospital busca asegurar que las herramientas de comunicación inclusiva se transformen en un estándar institucional para brindar una atención oportuna y digna para todos los usuarios del recinto de salud.

 
La instancia ha sido altamente valorada por los funcionarios de distintas áreas del establecimiento, especialmente por aquellos que se desempeñan en la primera línea de atención al público. Fernando Gómez, funcionario del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y participante de la capacitación, destacó el impacto de este aprendizaje en su labor: "Fue muy enriquecedor aprender de un mundo distinto para nosotros que es la comunidad sorda. Es segunda vez que realizamos este curso y vamos ampliando nuestro vocabulario para poder entendernos con usuarios sordos".

 
Por su parte, la Instructora de Lengua de Señas - Hablemos con las manos, Betsabeth Pastén, relevó la importancia de que las instituciones públicas abran estos espacios. “Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa y esperamos que otras instituciones al observar esto avancen en inclusión y se motiven a aprender lengua de señas", señaló.

 
Con la ejecución de este programa formativo, el Hospital de Puerto Natales reafirma su compromiso con la comunidad de la Provincia de Última Esperanza, consolidando un modelo de atención de salud que no solo destaca por su calidad técnica, sino también por ser cada vez más humana, empática y accesible para todos y todas.

corearecheta

"ARTICULACIÓN NO HA EXISTIDO, NADA": CONSEJERO RODOLFO ARECHETA ADVIERTE SOBRE DIFICULTADES DE CONDUCCIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE TERRENO Y ABRE CAMINO A FUTURO PROYECTO DE SERNAMEG

Leer Más

La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

UBICACIÓN TERRENO
nuestrospodcast
lanzamiento actividades DPC

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ANUNCIA ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO EN MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
lenguaseñas2026

SEGUNDA VERSIÓN DE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS EN HOSPITAL DE NATALES FORTALECE LA INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
lanzamiento actividades DPC

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ANUNCIA ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FONDO CONCURSABLE

MÁS DE 130 PROYECTOS HAN SIDO INGRESADOS AL FONDO CONCURSABLE DE AGUAS MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250