PRODUCTORES DE PUNTA ARENAS CREAN NUEVA COOPERATIVA HORTÍCOLA EN MAGALLANES

​Siete productores hortícolas de Punta Arenas concretaron la creación de la cooperativa campesina “Entre Vientos y Coirones Patagonia”, organización que busca fortalecer la producción agrícola local y generar nuevas oportunidades para la agricultura familiar campesina en Magallanes. La agrupación inició esta semana su proceso formal de acreditación como usuarios de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), paso que permitirá acceder a asesorías técnicas, programas de inversión y herramientas de apoyo orientadas al desarrollo productivo y comercial del sector hortícola regional. Desde la nueva cooperativa señalaron que la asociatividad surge como una necesidad frente a las condiciones propias del territorio, marcadas por las largas distancias, las temporadas productivas acotadas y las dificultades climáticas que enfrenta la producción de alimentos en la región. El director regional subrogante de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, destacó la conformación de la organización y valoró el impacto que puede generar para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina en la zona. “Que siete productores hortícolas hayan decidido organizarse y llegar juntos a conversar con INDAP es una señal tremendamente positiva para la agricultura familiar campesina de Magallanes”, señaló Bradasic, agregando que la institución acompañará el proceso de desarrollo de la cooperativa.

