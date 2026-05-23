Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de mayo de 2026

PRODUCTORES DE PUNTA ARENAS CREAN NUEVA COOPERATIVA HORTÍCOLA EN MAGALLANES

​Siete agricultores iniciaron el proceso de acreditación ante INDAP para fortalecer la producción local y avanzar en proyectos de desarrollo agrícola en la región.

Cooperativa Hortícola

​Siete productores hortícolas de Punta Arenas concretaron la creación de la cooperativa campesina “Entre Vientos y Coirones Patagonia”, organización que busca fortalecer la producción agrícola local y generar nuevas oportunidades para la agricultura familiar campesina en Magallanes. La agrupación inició esta semana su proceso formal de acreditación como usuarios de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), paso que permitirá acceder a asesorías técnicas, programas de inversión y herramientas de apoyo orientadas al desarrollo productivo y comercial del sector hortícola regional. Desde la nueva cooperativa señalaron que la asociatividad surge como una necesidad frente a las condiciones propias del territorio, marcadas por las largas distancias, las temporadas productivas acotadas y las dificultades climáticas que enfrenta la producción de alimentos en la región. El director regional subrogante de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, destacó la conformación de la organización y valoró el impacto que puede generar para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina en la zona. “Que siete productores hortícolas hayan decidido organizarse y llegar juntos a conversar con INDAP es una señal tremendamente positiva para la agricultura familiar campesina de Magallanes”, señaló Bradasic, agregando que la institución acompañará el proceso de desarrollo de la cooperativa.

Y tú qué opinas

NUEVA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DE MAGALLANES DEBUTARÁ CON GALA A TEATRO LLENO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

JUNAEB Y SERVICIO DE PROTECCIÓN FIRMAN CONVENIOS PARA FORTALECER APOYO A NIÑOS EN RESIDENCIAS DEL ESTADO

Leer Más

​Los acuerdos contemplan alimentación para más de mil beneficiarios y coordinación para facilitar acceso a becas y programas educativos.

​Los acuerdos contemplan alimentación para más de mil beneficiarios y coordinación para facilitar acceso a becas y programas educativos.

JUNAEB
nuestrospodcast
Cooperativa Hortícola

PRODUCTORES DE PUNTA ARENAS CREAN NUEVA COOPERATIVA HORTÍCOLA EN MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Cooperativa Hortícola

PRODUCTORES DE PUNTA ARENAS CREAN NUEVA COOPERATIVA HORTÍCOLA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
TGR CAE

TESORERÍA ACLARA QUE DICTAMEN DE CONTRALORÍA NO ELIMINA COBRANZA DE DEUDAS DEL CAE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Vania_García

EMPRESARIA MAGALLÁNICA VANIA GARCÍA MARINKOVIC RECIBE DISTINCIÓN INTERNACIONAL “MUJER DE IMPACTO GLOBAL 2026”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250