Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de mayo de 2026

EN JAPÓN REALIZAN TALLER INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MONITOREO DE LA ANTÁRTICA

​La instancia reunió a expertos del Sistema del Tratado Antártico y contó con participación del investigador del INACH, Dr. César Cárdenas.

Pinguinos adelia_HDIAZ_ECA54_IMG_2642

​En Hiroshima, Japón, se desarrolló el taller conjunto sobre cambio climático y monitoreo del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) y del Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), organismos pertenecientes al Sistema del Tratado Antártico. La actividad se realizó entre el 8 y el 9 de mayo, previo al inicio de la XLVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, y tuvo como objetivo fortalecer la coordinación internacional en torno al estudio de los efectos del cambio climático en la Antártica y el monitoreo de sus ecosistemas. En la instancia participó el investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH) e integrante del Instituto Milenio BASE, Dr. César Cárdenas, quien además preside el Comité Científico de la CCRVMA. Durante el encuentro se presentaron avances sobre monitoreo ecosistémico, manejo de desechos marinos y recopilación de datos científicos vinculados a los cambios ambientales en el Continente Blanco. Entre las conclusiones del taller se planteó la necesidad de fortalecer el financiamiento para monitoreos de largo plazo, mejorar el intercambio de datos y avanzar en una mayor colaboración entre los organismos científicos vinculados al Tratado Antártico, además de impulsar programas de apoyo para investigadores jóvenes.

Exposicion del Doctor Miguel Allende de la Universidad de Chile

IV CONFERENCIA CHIC REUNIÓ EN PUERTO WILLIAMS A INVESTIGADORES Y ESPECIALISTAS EN CAMBIO CLIMÁTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA IMPULSA ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL Y FAMILIAR EN PUERTO WILLIAMS

Leer Más

​Las jornadas se realizaron en el marco del programa “Gobierno en Terreno” con apoyo de instituciones que no cuentan con presencia permanente en la provincia.

​Las jornadas se realizaron en el marco del programa “Gobierno en Terreno” con apoyo de instituciones que no cuentan con presencia permanente en la provincia.

ACTIVIDADES PUERTO WILLIAMS
nuestrospodcast
Pinguinos adelia_HDIAZ_ECA54_IMG_2642

EN JAPÓN REALIZAN TALLER INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MONITOREO DE LA ANTÁRTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Pinguinos adelia_HDIAZ_ECA54_IMG_2642

EN JAPÓN REALIZAN TALLER INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MONITOREO DE LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
SUBDERE SAN GREGORIO

SUBDERE VISITA SAN GREGORIO E INICIA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CAMPING MUNICIPAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Malón Vínculos 3

70 PERSONAS MAYORES DE NATALES SE INTEGRARON AL PROGRAMA VÍNCULOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250