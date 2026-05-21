21 de mayo de 2026
EN JAPÓN REALIZAN TALLER INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MONITOREO DE LA ANTÁRTICA
La instancia reunió a expertos del Sistema del Tratado Antártico y contó con participación del investigador del INACH, Dr. César Cárdenas.
En Hiroshima, Japón, se desarrolló el taller conjunto sobre cambio climático y monitoreo del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) y del Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), organismos pertenecientes al Sistema del Tratado Antártico.
La actividad se realizó entre el 8 y el 9 de mayo, previo al inicio de la XLVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, y tuvo como objetivo fortalecer la coordinación internacional en torno al estudio de los efectos del cambio climático en la Antártica y el monitoreo de sus ecosistemas.
En la instancia participó el investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH) e integrante del Instituto Milenio BASE, Dr. César Cárdenas, quien además preside el Comité Científico de la CCRVMA. Durante el encuentro se presentaron avances sobre monitoreo ecosistémico, manejo de desechos marinos y recopilación de datos científicos vinculados a los cambios ambientales en el Continente Blanco.
Entre las conclusiones del taller se planteó la necesidad de fortalecer el financiamiento para monitoreos de largo plazo, mejorar el intercambio de datos y avanzar en una mayor colaboración entre los organismos científicos vinculados al Tratado Antártico, además de impulsar programas de apoyo para investigadores jóvenes.
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Las jornadas se realizaron en el marco del programa “Gobierno en Terreno” con apoyo de instituciones que no cuentan con presencia permanente en la provincia.
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