EN JAPÓN REALIZAN TALLER INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MONITOREO DE LA ANTÁRTICA

​En Hiroshima, Japón, se desarrolló el taller conjunto sobre cambio climático y monitoreo del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) y del Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), organismos pertenecientes al Sistema del Tratado Antártico. La actividad se realizó entre el 8 y el 9 de mayo, previo al inicio de la XLVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, y tuvo como objetivo fortalecer la coordinación internacional en torno al estudio de los efectos del cambio climático en la Antártica y el monitoreo de sus ecosistemas. En la instancia participó el investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH) e integrante del Instituto Milenio BASE, Dr. César Cárdenas, quien además preside el Comité Científico de la CCRVMA. Durante el encuentro se presentaron avances sobre monitoreo ecosistémico, manejo de desechos marinos y recopilación de datos científicos vinculados a los cambios ambientales en el Continente Blanco. Entre las conclusiones del taller se planteó la necesidad de fortalecer el financiamiento para monitoreos de largo plazo, mejorar el intercambio de datos y avanzar en una mayor colaboración entre los organismos científicos vinculados al Tratado Antártico, además de impulsar programas de apoyo para investigadores jóvenes.

