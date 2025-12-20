ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Con el objetivo de analizar el rol y las capacidades de los gobiernos locales frente a los desafíos del cambio climático y el medioambiente, el Departamento de Administración y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y el proyecto Fondecyt “Policy Capacities y Gobernanza Multinivel. Cómo los gobiernos locales abordan problemas medioambientales en Chile”, realizaron la conferencia titulada “Gobiernos locales, cambio climático y medioambiente: ¿cuáles son las capacidades para hacerse cargo de los desafíos?”.

La jornada se enmarcó en una preocupación compartida por las asimetrías existentes entre los municipios para enfrentar problemáticas ambientales y climáticas, pese al creciente protagonismo que han adquirido los gobiernos locales en esta materia durante las últimas décadas. En este contexto, la conferencia se abrió con la exposición de la profesora Charlotte Halpern, académica de Sciences Po (Francia), seguida de un conversatorio protagonizado por alcaldes y representantes del mundo académico.

El alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la ACHM, Claudio Radonich, destacó que el estudio revela tanto los avances como las fragilidades existentes en las municipalidades. “Para nosotros es un insumo muy importante para poder avanzar en lo que estamos haciendo desde nuestra ciudad. Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de los alcaldes de Chile, estamos trabajando con muchas municipalidades justamente para emparejar la cancha, y por eso creo que fue muy importante. Lo que nosotros percibíamos en nuestros datos fue totalmente validado por este estudio de la Universidad de Chile, que además logró que el 88% de las municipalidades respondiera la encuesta”, señaló.

Asimismo, agregó que “se trata de un estudio con una gran cobertura, por lo que fue muy relevante fortalecer estos vínculos con la academia en un tema que trasciende el medioambiente y se relaciona con todas las acciones del Estado de Chile y, en particular, con el quehacer municipal en los distintos territorios”.

El jefe comunal fue invitado al encuentro en calidad de referente nacional en gestión ambiental municipal, con todos los gastos de su participación cubiertos por los organizadores del evento.

La conferencia busca, además, consolidar una agenda de trabajo conjunta entre la Universidad de Chile, la ACHM y el proyecto Fondecyt, con miras al desarrollo de estudios durante 2026, y abrir un espacio de discusión que permita contrastar la evidencia con la experiencia concreta de los municipios, en un contexto marcado por la urgencia climática y ambiental.



