VICEPRESIDENTA DE FENATS Y DIRIGENTE CUT, KAREN PALMA TAPIA DESTACA AVANCES EN DERECHOS LABORALES DE MUJERES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN

La vicepresidenta de la FENATS Nacional y dirigenta de la mujer de la CUT Chile, Karen Palma Tapia, abordó esta mañana diversos temas vinculados al mundo laboral, el rol de la mujer en el liderazgo sindical y la contingencia nacional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la dirigenta realizó un análisis del escenario actual para las mujeres trabajadoras, destacando avances, pero también desafíos que aún persisten en materia de equidad laboral y derechos.

“hay un balance de avances en este tiempo en el mundo del trabajo de las mujeres y también hay pendientes, una agenda de genero que ido avanzando y la instalación de temas como la violencia en el mundo del trabajo, la ley Karin ha demostrado esa situación, tenemos algunas problemáticas sobre como agilizar la investigación de los casos, contener a las victimas, etc”, señaló.

Asimismo, Palma subrayó la relevancia de avanzar en políticas públicas que permitan compatibilizar el trabajo remunerado con las labores de cuidado, especialmente para las mujeres. “el sistema nacional de cuidados es muy importante para las mujeres en el mundo del trabajo, cuando una mujer no busca trabajo o deja de trabajar la mayor causa es que este cuidado a hijos, adultos mayores o a personas en condición de discapacidad”, indicó.

Durante la entrevista también abordó las principales brechas pendientes en el empleo femenino, entre ellas la informalidad laboral, situación que afecta especialmente a sectores vulnerables.

“en los pendientes la informalidad en el empleo femenino, no tienen seguridad social, imposiciones, es un tema que nos preocupa, mujeres del campo que son bastante invisibles, no tienen mucho derecho a organización y con mucha precariedad”, sostuvo.

En ese contexto, Palma también mencionó los nuevos desafíos que enfrenta el mundo laboral frente al avance de la tecnología. “temas mas nuevos como la robotica y la IA en el trabajo y como ha afectado a las mujeres en el mundo del trabajo”, agregó.

Finalmente, la dirigenta sindical destacó la importancia del diálogo social en el contexto político actual, especialmente en relación con las reformas laborales, la situación del sector público y las expectativas respecto al próximo ciclo gubernamental, enfatizando la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas que promuevan mayor equidad y protección para las trabajadoras.

