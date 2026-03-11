Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

VICEPRESIDENTA DE FENATS Y DIRIGENTE CUT, KAREN PALMA TAPIA DESTACA AVANCES EN DERECHOS LABORALES DE MUJERES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN

Buenos días región.

La vicepresidenta de la FENATS Nacional y dirigenta de la mujer de la CUT Chile, Karen Palma Tapia, abordó esta mañana diversos temas vinculados al mundo laboral, el rol de la mujer en el liderazgo sindical y la contingencia nacional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la dirigenta realizó un análisis del escenario actual para las mujeres trabajadoras, destacando avances, pero también desafíos que aún persisten en materia de equidad laboral y derechos.

hay un balance de avances en este tiempo en el mundo del trabajo de las mujeres y también hay pendientes, una agenda de genero que ido avanzando y la instalación de temas como la violencia en el mundo del trabajo, la ley Karin ha demostrado esa situación, tenemos algunas problemáticas sobre como agilizar la investigación de los casos, contener a las victimas, etc”, señaló.

Asimismo, Palma subrayó la relevancia de avanzar en políticas públicas que permitan compatibilizar el trabajo remunerado con las labores de cuidado, especialmente para las mujeres. “el sistema nacional de cuidados es muy importante para las mujeres en el mundo del trabajo, cuando una mujer no busca trabajo o deja de trabajar la mayor causa es que este cuidado a hijos, adultos mayores o a personas en condición de discapacidad”, indicó.

Durante la entrevista también abordó las principales brechas pendientes en el empleo femenino, entre ellas la informalidad laboral, situación que afecta especialmente a sectores vulnerables.

en los pendientes la informalidad en el empleo femenino, no tienen seguridad social, imposiciones, es un tema que nos preocupa, mujeres del campo que son bastante invisibles, no tienen mucho derecho a organización y con mucha precariedad”, sostuvo.

En ese contexto, Palma también mencionó los nuevos desafíos que enfrenta el mundo laboral frente al avance de la tecnología. “temas mas nuevos como la robotica y la IA en el trabajo y como ha afectado a las mujeres en el mundo del trabajo”, agregó.

Finalmente, la dirigenta sindical destacó la importancia del diálogo social en el contexto político actual, especialmente en relación con las reformas laborales, la situación del sector público y las expectativas respecto al próximo ciclo gubernamental, enfatizando la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas que promuevan mayor equidad y protección para las trabajadoras.


8M: INÉDITO ENCUENTRO REÚNE A ESTUDIANTES SECUNDARIAS CON MUJERES DESTACADAS DE PUERTO WILLIAMS

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CAMBIO DE MANDO EN CHILE: JOSÉ ANTONIO KAST PUBLICA “TEASER” PREVIO A ASUMIR EL CARGO ASEGURANDO QUE “EL FUTURO COMIENZA MAÑANA”

EN EL DÍA DE LA MUJER DESTACAN LEGADO DE PESCADORA QUE CONTRIBUYÓ A LA CREACIÓN DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE

