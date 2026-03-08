8 de marzo de 2026
IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORA EL 96° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE CON ACTIVIDADES EN PUNTA ARENAS
Las ceremonias se realizarán este domingo 8 de marzo e incluirán un acto ecuménico en la Catedral de Punta Arenas y el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas, dando inicio al Mes del Aire y del Espacio en la Región de Magallanes.
En el marco del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, la IVª Brigada Aérea informó la realización de una serie de actividades conmemorativas este domingo 8 de marzo en la ciudad de Punta Arenas. Las ceremonias buscan destacar el rol de la institución en la región y su vínculo con la comunidad magallánica.
La jornada comenzará a las 11:15 horas con un acto ecuménico en la Catedral de Punta Arenas, instancia en la que se conmemorará un nuevo aniversario institucional junto a autoridades, integrantes de la Fuerza Aérea y la comunidad.
Posteriormente, a las 12:00 horas, se realizará el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, actividad que marcará oficialmente el inicio del Mes del Aire y del Espacio en la Región de Magallanes.
La ceremonia contará además con un desfile terrestre y un desfile aéreo, instancia que permitirá destacar la presencia y el trabajo que la Fuerza Aérea de Chile desarrolla desde Magallanes, territorio clave para las operaciones aéreas y la conexión con zonas extremas del país.
