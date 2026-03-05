PDTE DE LA CGT MANUEL AHUMADA LILLO: “SI NO TENEMOS ORGANIZACIONES FUERTES Y PODEROSAS NO VAMOS A PODER PELEAR POR NUESTROS DERECHOS”

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Chile (CGT), Manuel Ahumada Lillo, abordó el estado actual del movimiento sindical, el balance político tras el gobierno de Gabriel Boric y el acompañamiento del gremio a trabajadores en conflicto en Punta Arenas.

Respecto de la relación con el Ejecutivo saliente, Ahumada fue crítico al señalar que “después de 4 años del Pdte boric o la ministra del trabajo nadie nos respondió siquiera las solicitudes de audiencia, cambio hubo sin duda, el gobierno de Boric se va a destacar por haber hecho el mayor aumento del sueldo mínimo, eso lo obligo a ceder en otros espacios que el había definido como normas para mejorar en su gobierno, me puede gustar o no Gabriel Boric pero hay un rol definido por el sistema hay cosas que no van a avanzar mas allá, el presidente electo yo no se si esas cosas que dijo las podrá cumplir”.

El dirigente reconoció avances, particularmente en materia de salario mínimo, aunque advirtió que existen límites estructurales que condicionan la acción de cualquier administración. En esa línea, enfatizó la necesidad de fortalecer las organizaciones sindicales como herramienta clave para la defensa de derechos laborales, afirmando que “ si no tenemos organizaciones fuertes y poderosas no vamos a poder pelear por nuestros derechos”.

Durante la entrevista también se refirió al conflicto laboral que afectó durante el 2025 a trabajadores de la distribuidora de Chevrolet en Punta Arenas, donde el Sindicato Divemotor inició una huelga acusando negativa a negociar y prácticas antisindicales por parte de la gerencia. Ahumada indicó que la CGT acompañó a los trabajadores en este proceso, reafirmando el respaldo de la organización a las movilizaciones que buscan mejores condiciones laborales y respeto a la negociación colectiva.



