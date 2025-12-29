EN SPRINGHILL, TIERRA DEL FUEGO, ENAP CONMEMORÓ SUS 80 AÑOS DE HISTORIA

​El 29 de diciembre de 1945 es una fecha marcada a fuego para los magallánicos y chilenos ya que a las 2:01 de la madrugada, 35 obreros fueron los pioneros en descubrir el hallazgo más importante de la historia energética del país, el primer chorro de petróleo que salió de la Tierra del Fuego y que posteriormente la Corfo en año 1950 crea la Empresa Nacional del Petróleo.



Es por ello, que se realizaron dos emotivas ceremonias, en el marco de estos 80 años, la primera realizada en la comuna de Primavera para honrar la memoria de los obreros mártires de la empresa y el segundo acto, realizado en Springhill. La presidenta del sindicato Enap Magallanes, Graciela Vásquez, estuvo acompañada por el dirigente Sergio Aguila, junto a otros dirigentes de sindicatos bases de otras regiones del país. La líder sindical, resaltó la importancia de este lugar, donde la historia de la empresa se entrelaza con el compromiso de generaciones de trabajadores que han aportado su esfuerzo y dedicación a lo largo de las ocho décadas. El dirigente sindical, Sergio Aguila, recordó que esta importante fecha que celebra Chile es gracias al aporte de trabajadores magallánicos que con su perseverancia hoy tenemos una Enap con 80 años, queremos una empresa estatal con 80 años más como una empresa estratégica para el país.



El presidente de la Federación de Profesionales y técnicos de ENAP, Marco Muñoz, compartió la emotividad del momento en que se realizó una ofrenda floral a los trabajadores que dedicaron sus vidas a la empresa, afirmando su compromiso de seguir defendiendo a ENAP como una empresa del Estado al servicio de todos los chilenos. Por su parte, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, enfatizó el trabajo colaborativo entre ENAP y el municipio para mejorar la salud pública y avanzar hacia la independencia energética y de agua para la comuna.



Gloria Maldonado, presidenta del directorio de ENAP, destacó la relevancia de esta fecha histórica y agradeció a los trabajadores y a sus representantes sindicales, recordando que el compromiso con la seguridad debe ser un pilar estratégico de la compañía. "La seguridad de nuestros trabajadores es lo que nos permite soñar con el futuro", afirmó Maldonado.



El evento también tuvo una velada musical en la voz del reconocido cantautor magallánico, Jorge Risco, quién deleitó a los presentes con un repertorio dedicado a Tierra del Fuego y con el emotivo tema musical de Claudio Paredes, Se nos Viene el pozo, en homenaje a los históricos de la empresa, en la famosa perforación de diciembre de 1945, que marcó el comienzo de la producción de petróleo en el país.



La historia rememora a Arnaldo Gaitán, el jefe de turno de aquella noche legendaria, quien persistió en la perforación a pesar de los desafíos. Su tenacidad condujo al descubrimiento de un chorro de petróleo que cambiaría la historia de Chile para siempre.



Julio Friedmann, gerente general de ENAP, expresó su orgullo por celebrar este importante aniversario en un territorio que forma parte de la identidad de la empresa y del país. "El trabajo que realizamos representa el pasado, el presente y el futuro de la sostenibilidad energética de Chile", declaró.



Cristián Rubio, director de Fesenap, expresó su emoción al estar en el lugar donde comenzó la historia del petróleo en Chile, reafirmando el fuerte lazo de unión entre trabajadores de distintas regiones del país.



Finalmente, desde la dirigencia sindical se enfatizó que con la energía de la empresa nacional del petróleo se siga impulsando los sueños de millones de chilenos y chilenas ya que no solo se celebra el pasado, sino que también renueva el compromiso con un futuro sostenible y próspero para todos.









