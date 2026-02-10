10 de febrero de 2026
INVITAN EN PUNTA ARENAS A CHARLA SOBRE AVES EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN EN MAGALLANES
La actividad abordará la situación del canquén colorado y el chorlo de Magallanes y se realizará este martes 10 de febrero en el Espacio INJUV con cupos limitados.
Un nuevo encuentro del ciclo de charlas impulsado por la agrupación Pajareras Australes se desarrollará en Punta Arenas con foco en la conservación de fauna regional. La actividad estará dedicada a visibilizar la situación del canquén colorado y el chorlo de Magallanes, dos especies catalogadas en peligro crítico de extinción presentes en el territorio austral.
La instancia busca acercar a la comunidad a estas aves que forman parte del ecosistema regional y cuyo rol es relevante para el equilibrio ambiental. La convocatoria está abierta a todo público interesado en conocer más sobre biodiversidad local y en fortalecer el vínculo con el patrimonio natural que caracteriza a Magallanes.
La charla será dictada por el ornitólogo y naturalista Ricardo Matus, quien cuenta con trayectoria en el estudio y conservación de estas especies. El encuentro está programado para el martes 10 de febrero a las 18:30 horas en el Espacio INJUV, ubicado en Lautaro Navarro #631, con inscripción previa debido a la disponibilidad limitada de cupos.
Desde la región, iniciativas de divulgación como esta buscan promover el conocimiento y la valoración de la fauna local, reforzando la importancia de la educación ambiental como herramienta para la protección de especies amenazadas en el extremo sur del país.
SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA
Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.
