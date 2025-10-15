FUNCIONARIOS ADVIERTEN POSIBLE CIERRE DE OFICINA DE INJUV EN AYSÉN Y PÉRDIDA DE EMPLEOS A FIN DE AÑO

​Crece la preocupación entre funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) ante el posible cierre de la oficina regional de Aysén, medida que afectaría también a la región de Antofagasta y dejaría a 38 colaboradores sin empleo a partir del 31 de diciembre de 2024.

La información fue confirmada por Jessica Almonacid, presidenta regional de la ANEF Aysén, quien señaló que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se habría comunicado la intención de eliminar el financiamiento de ambas dependencias regionales para el año 2026, debido a cambios en la administración presupuestaria del instituto.

“Nos preocupa profundamente el cierre de la oficina del INJUV en Aysén, porque significa no solo la pérdida de empleos, sino también un retroceso en la atención y acompañamiento a jóvenes de la región”, advirtió la dirigenta.

Presupuesto y programas afectados

El Instituto Nacional de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuenta para el año 2025 con un presupuesto nacional de 9 mil millones de pesos, destinados a financiar sus operaciones en las 16 regiones del país. Actualmente, el presupuesto permite la ejecución de dos programas principales:

“Hablemos de Todo” (HDT), enfocado en la salud mental de jóvenes entre 15 y 29 años, y

“Compromiso Jóvenes”, que trabaja directamente con 70 municipalidades en todo el país. Ambas iniciativas son ejecutadas por colaboradores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad a la cual se transfiere cerca del 14% del presupuesto total del INJUV para la contratación de personal y la implementación de los programas.

Sin embargo, las oficinas regionales de INJUV son financiadas por el mismo PNUD, lo que ha llevado a la eliminación del presupuesto para las sedes de Aysén y Antofagasta a contar del próximo año.

Falta de soluciones y llamado al Ministerio

A la fecha, no se ha entregado una solución concreta a las y los funcionarios que podrían quedar cesantes. Desde las federaciones y asociaciones de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social se ha solicitado inyectar nuevamente recursos al programa, de manera de asegurar la continuidad laboral y la presencia institucional en ambas regiones.

Johanna Escanilla, funcionaria del INJUV con más de 25 años de servicio y parte de la Federación del Ministerio de Desarrollo Social, lamentó la situación y subrayó la importancia del trabajo que realiza el equipo en terreno.

“El INJUV ha estado presente en cada emergencia nacional, donde los funcionarios actúan como voluntarios sin financiamiento, gestionando recursos por cuenta propia para apoyar a las comunidades. El compromiso del personal ha sido permanente, incluso sin apoyo económico durante los últimos dos años”, señaló.

Un llamado a mantener la presencia en el territorio Desde Aysén, los funcionarios recalcan que el cierre de la oficina implicaría debilitar el vínculo del Estado con la juventud regional, especialmente en territorios aislados donde el INJUV cumple un rol clave en prevención, participación y desarrollo comunitario. “Esperamos que las autoridades reconsideren esta decisión y aseguren los recursos necesarios para continuar con nuestra labor. No se trata solo de empleos, sino de mantener viva una red que acompaña a los jóvenes en todo el país”, concluyó Escanilla.

