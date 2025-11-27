"ES LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”: EX CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS POR CRISIS DE PARTIDOS TRAS LAS ELECCIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la ex candidata a diputada por Magallanes Claudia Barrientos Sánchez entregó un completo análisis del escenario político que dejó la reciente jornada electoral del pasado 16 de noviembre, abordando los resultados parlamentarios, la crisis de los partidos políticos tradicionales y el sorpresivo desempeño de Franco Parisi en la primera vuelta presidencial.

Barrientos comenzó realizando un balance de los comicios parlamentarios en la región, destacando el rol que deberán asumir las nuevas autoridades. En ese marco, señaló que es importante “felicitar a aquellos que resultaron electos, todo el éxito del mundo, que se pongan de acuerdo va a significar que a la región de Magallanes le vaya bien”, apuntando a la necesidad de consensos que permitan avanzar en las principales demandas locales.

Respecto a la desaparición o disminución significativa de algunos partidos políticos tras la elección, Barrientos describió el escenario como parte de un proceso arrastrado por años. “Es la crónica de una muerte anunciada, este desinterés, esta falta de conexión con las personas con los partidos políticos en general viene dándose hace muchos años”, afirmó, recordando además que “las cámaras tienen muy bajo porcentaje de credibilidad en los chilenos en los últimos años”.

En el plano presidencial, la ex candidata analizó el sorpresivo tercer lugar obtenido por Franco Parisi, quien alcanzó un 20% de los votos. Barrientos planteó interrogantes sobre los factores que explican ese respaldo, señalando: “Parisi 20% ¿de dónde viene si hace 4 años atrás fue un candidato ausente de Chile porque no podía ingresar a Chile por deuda de pensión alimenticia?”, agregando que es necesario determinar “qué pasó ahí, ¿es un buen comunicador? ¿ha logrado conectar con el sentir de las personas?”

Durante la conversación, Barrientos insistió en que estos resultados obligan a revisar las desconexiones entre ciudadanía y sistema político, así como los nuevos liderazgos que han surgido al margen de las estructuras tradicionales. Según indicó, el desafío para los próximos años será recomponer confianzas y dar respuestas claras a las demandas sociales.

​

