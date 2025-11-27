Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de noviembre de 2025

"ES LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”: EX CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS POR CRISIS DE PARTIDOS TRAS LAS ELECCIONES

Buenos días región.

claudiabarrientos

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la ex candidata a diputada por Magallanes Claudia Barrientos Sánchez entregó un completo análisis del escenario político que dejó la reciente jornada electoral del pasado 16 de noviembre, abordando los resultados parlamentarios, la crisis de los partidos políticos tradicionales y el sorpresivo desempeño de Franco Parisi en la primera vuelta presidencial.

Barrientos comenzó realizando un balance de los comicios parlamentarios en la región, destacando el rol que deberán asumir las nuevas autoridades. En ese marco, señaló que es importante “felicitar a aquellos que resultaron electos, todo el éxito del mundo, que se pongan de acuerdo va a significar que a la región de Magallanes le vaya bien”, apuntando a la necesidad de consensos que permitan avanzar en las principales demandas locales.

Respecto a la desaparición o disminución significativa de algunos partidos políticos tras la elección, Barrientos describió el escenario como parte de un proceso arrastrado por años. “Es la crónica de una muerte anunciada, este desinterés, esta falta de conexión con las personas con los partidos políticos en general viene dándose hace muchos años”, afirmó, recordando además que “las cámaras tienen muy bajo porcentaje de credibilidad en los chilenos en los últimos años”.

En el plano presidencial, la ex candidata analizó el sorpresivo tercer lugar obtenido por Franco Parisi, quien alcanzó un 20% de los votos. Barrientos planteó interrogantes sobre los factores que explican ese respaldo, señalando: “Parisi 20% ¿de dónde viene si hace 4 años atrás fue un candidato ausente de Chile porque no podía ingresar a Chile por deuda de pensión alimenticia?”, agregando que es necesario determinar “qué pasó ahí, ¿es un buen comunicador? ¿ha logrado conectar con el sentir de las personas?”

Durante la conversación, Barrientos insistió en que estos resultados obligan a revisar las desconexiones entre ciudadanía y sistema político, así como los nuevos liderazgos que han surgido al margen de las estructuras tradicionales. Según indicó, el desafío para los próximos años será recomponer confianzas y dar respuestas claras a las demandas sociales.


claudiabarrientos

"ES LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”: EX CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS POR CRISIS DE PARTIDOS TRAS LAS ELECCIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE SE REÚNE PARA AVANZAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Leer Más

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

comiteh2v
nuestrospodcast
2do Encuentro Construcción CChC Magallanes (23)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
2do Encuentro Construcción CChC Magallanes (23)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
centrorehabilitacionwiiliams

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DESTACA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS: “VAMOS A LOGRAR ESTE SUEÑO DE QUE LAS CUATRO PROVINCIAS DE LA REGIÓN TENGAN CENTROS DE REHABILITACIÓN”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pampaguanaco

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Monte Tarn