TODO LISTO PARA LA GALA NAVIDEÑA DEL CORO VOCES BLANCAS ESTE 30 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS: CONOCE DÓNDE Y CUÁNDO RETIRAR ENTRADAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, estuvieron presentes Luis Santana, profesor de música a cargo del coro Voces Blancas; Maribel Valle, del área de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas; además de las estudiantes e integrantes del coro Amanda Ferrada y Marcela Martínez, quienes entregaron detalles de la próxima Gala Navideña del conjunto coral.

El evento se realizará el 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr, instancia donde el coro presentará un repertorio preparado especialmente para esta temporada. La invitación es abierta a toda la comunidad.

Respecto al retiro de entradas, desde la organización informaron que estas estarán disponibles hasta agotar stock. El 27 de noviembre se podrán obtener en Unimarc Sur, entre 15:00 y 17:00 horas, y en el Teatro Municipal José Bohr, de 15:00 a 19:00 horas. En tanto, el 28 de noviembre las entradas continuarán entregándose exclusivamente en el Teatro Municipal, también entre 15:00 y 19:00 horas.

Desde el coro y el área de Cultura municipal recalcaron la importancia de la participación familiar y comunitaria en esta presentación, destacando el trabajo que niñas, niños y jóvenes han desarrollado durante todo el año.

La Gala Navideña del coro Voces Blancas se presenta así como una de las actividades culturales destacadas de la temporada, invitando a vecinos y vecinas de Punta Arenas a disfrutar de un espectáculo preparado con dedicación y espíritu festivo.





