DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA RECONOCE A ESTUDIANTES DE LICEOS PÚBLICOS DE PUERTO NATALES POR DESTACADOS PUNTAJES EN LA PAES

Este viernes, en dependencias del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales, se realizó un desayuno de reconocimiento a seis estudiantes de liceos públicos de la comuna que obtuvieron destacados puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), instancia que reunió a autoridades, representantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, comunidades educativas y familias.

La actividad contó con la participación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, quien valoró el esfuerzo y compromiso de las y los estudiantes, así como el rol fundamental de las familias y establecimientos educacionales en estos logros académicos.

“Hemos sido cordialmente invitados a compartir este desayuno con las y los estudiantes destacados de establecimientos dependientes del SLEP, que han obtenido un buen puntaje en la PAES. Pudimos saludarlos, conocerlos, saber cuáles son sus inquietudes, sus necesidades y los desafíos que enfrentan, así como las carreras que desean estudiar, en su mayoría vinculadas al ámbito científico y tecnológico”, señaló la autoridad provincial.

El delegado agregó que esta instancia también permitió reconocer a quienes acompañaron este proceso formativo. “Fue muy importante poder saludar a sus padres y apoderados, destacar el apoyo constante que han brindado a sus hijos e hijas, y agradecer el esfuerzo y dedicación de las comunidades educativas de los liceos de Puerto Natales. Este logro es fruto del mérito personal de cada estudiante, pero también del respaldo familiar y del compromiso permanente de sus establecimientos educacionales”, enfatizó.

Por su parte, el representante del SLEP Magallanes, Sebastián Fuentes, explicó que este reconocimiento responde a un mandato institucional de poner en valor los resultados de la educación pública.

“Hoy se realizó un desayuno para seis alumnos destacados de la educación pública que logramos identificar. Por instrucción del director ejecutivo, se nos solicitó homenajearlos y entregarles un reconocimiento simbólico como estímulo para esta nueva etapa que inician en la educación superior. Son estudiantes de nuestros liceos que obtuvieron buenos resultados en la PAES y quisimos destacarlos públicamente”, indicó.

Durante la jornada, las y los estudiantes compartieron sus experiencias y proyecciones académicas. La estudiante del CEIA, Muriel Uson Rodríguez, quien está postulando a la carrera de Psicología en la Universidad de Magallanes, valoró el reconocimiento recibido.

“Para mí fue una experiencia muy significativa y muy agradable. Estoy muy agradecida de los profesores, del director y del recibimiento que tuve, considerando que soy extranjera. Estoy feliz por haber obtenido este puntaje y agradecida por el desayuno y el reconocimiento. Ojalá quede seleccionada y pueda estudiar Psicología en la UMAG”, expresó.

En tanto, la estudiante del Liceo Luis Cruz Martínez, María Gabriela Abreu Martínez, destacó el respaldo institucional recibido.

“Me gustaría estudiar Medicina en la Universidad de Talca. Estoy muy contenta por el reconocimiento que se nos hace a quienes nos esforzamos y también por el apoyo permanente de las instituciones, que nos ayudan a creer en un futuro mejor”, señaló.

Cabe indicar que, en esta actividad fueron reconocidos seis estudiantes, cuyos resultados pudieron ser identificados debido a que mantuvieron sus puntajes configurados como públicos. Asimismo, se destacó que otros dos estudiantes de la educación pública local también obtuvieron puntajes destacados, pero optaron por mantener sus resultados en modalidad privada, razón por la cual no fue posible individualizarlos ni incorporarlos en esta instancia.

Desde la Delegación Presidencial Provincial se destacó que este tipo de instancias refuerzan el compromiso del Gobierno con la educación pública, el reconocimiento al mérito académico y el acompañamiento a las y los jóvenes en su tránsito hacia la educación superior.

