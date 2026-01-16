16 de enero de 2026
SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN P-25
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, informó a la ciudadanía sobre el fortalecimiento de la respuesta regional ante emergencias, destacando la incorporación de nuevos equipos de comunicación y una serie de acciones preventivas que se desarrollarán durante los próximos meses en Magallanes.
En este contexto, Andrades relevó la entrega de equipos portátiles de comunicación P-25 a integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) Regional. Este nuevo equipamiento permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional durante situaciones de emergencia, asegurando comunicaciones continuas y oportunas entre los distintos organismos que conforman el sistema. Con ello, se busca mejorar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en escenarios críticos, especialmente frente a desastres de origen natural.
Asimismo, el director regional dio a conocer una importante agenda de trabajo binacional entre Argentina y SENAPRED. En ese marco, el próximo 14 de febrero se desarrollará una actividad en el Centro Cultural de Punta Arenas junto a autoridades argentinas, orientada a la prevención y respuesta ante emergencias y desastres. Esta instancia considerará la experiencia de Magallanes durante el año 2025, particularmente tras las evacuaciones preventivas realizadas a raíz de alertas de tsunami generadas por sismos.
Finalmente, se informó que el 16 de abril se llevará a cabo un ejercicio de simulacro de tsunami a nivel regional en Magallanes, iniciativa que permitirá poner a prueba los protocolos de emergencia, la coordinación entre instituciones y la capacidad de respuesta de la comunidad, reforzando así la preparación ante eventuales situaciones de riesgo.
