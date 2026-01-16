Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN P-25

Buenos días región.

dirsenapredmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, informó a la ciudadanía sobre el fortalecimiento de la respuesta regional ante emergencias, destacando la incorporación de nuevos equipos de comunicación y una serie de acciones preventivas que se desarrollarán durante los próximos meses en Magallanes.

En este contexto, Andrades relevó la entrega de equipos portátiles de comunicación P-25 a integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) Regional. Este nuevo equipamiento permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional durante situaciones de emergencia, asegurando comunicaciones continuas y oportunas entre los distintos organismos que conforman el sistema. Con ello, se busca mejorar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en escenarios críticos, especialmente frente a desastres de origen natural.

Asimismo, el director regional dio a conocer una importante agenda de trabajo binacional entre Argentina y SENAPRED. En ese marco, el próximo 14 de febrero se desarrollará una actividad en el Centro Cultural de Punta Arenas junto a autoridades argentinas, orientada a la prevención y respuesta ante emergencias y desastres. Esta instancia considerará la experiencia de Magallanes durante el año 2025, particularmente tras las evacuaciones preventivas realizadas a raíz de alertas de tsunami generadas por sismos.

Finalmente, se informó que el 16 de abril se llevará a cabo un ejercicio de simulacro de tsunami a nivel regional en Magallanes, iniciativa que permitirá poner a prueba los protocolos de emergencia, la coordinación entre instituciones y la capacidad de respuesta de la comunidad, reforzando así la preparación ante eventuales situaciones de riesgo.





senadorkarimbianchi

SENADOR KARIM BIANCHI CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD TRAS AUDITORÍA AL GORE Y DESTACA AVANCES EN PLAN PILOTO REGIONAL DE CONTROL BIOMÉTRICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

CAIPUQ
nuestrospodcast
pdireferencial

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
dirsenapredmagallanes

SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN P-25

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cuentapubenapmagallanes

ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ips magallanes info

IPS ASEGURA PAGO DE PGU A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES MIENTRAS SE REALIZAN NUEVAS REVISIONES DE REQUISITOS DE RESIDENCIA