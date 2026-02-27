GOBIERNO REGIONAL RECIBE ESTUDIO DE HARVARD PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO

Con la participación de autoridades regionales y sectoriales, el Gobierno Regional de Magallanes recibió los resultados del estudio sobre Desarrollo Productivo Sostenible de Tierra del Fuego, elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard, documento que busca orientar el futuro económico de la provincia mediante estrategias de diversificación productiva.

La presentación contó con la presencia del gobernador regional Jorge Flies, representantes de la Delegación Presidencial Regional y Provincial de Tierra del Fuego, además de los seremis de Economía y Hacienda, junto a equipos de CORFO.

La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España, destacó el carácter estratégico del informe para la planificación territorial. “Es un modelo que nos entrega un insumo fundamental para proyectar el desarrollo productivo de Tierra del Fuego, permitiendo anticiparnos y avanzar hacia una matriz económica menos dependiente de pocos sectores”, señaló.

El estudio realiza un análisis detallado de la estructura económica fueguina, identificando vulnerabilidades asociadas a la concentración productiva, así como oportunidades concretas para fortalecer la resiliencia territorial frente a eventuales crisis económicas.

El investigador de Growth Lab, Johan Cañas, explicó que el objetivo del trabajo fue comprender cómo los territorios pueden responder ante disrupciones productivas. “Detectamos vulnerabilidades vinculadas a la concentración económica, pero también oportunidades relevantes en sectores como la acuicultura, la energía y el fortalecimiento de la conectividad con otros territorios”, indicó.

El gobernador regional Jorge Flies valoró el alcance del estudio, destacando que permite contar con evidencia técnica para la toma de decisiones futuras. “Se trata de un levantamiento profundo que identifica tanto desafíos como posibilidades reales de diversificación y complementariedad económica para respaldar el desarrollo de Tierra del Fuego”, afirmó.

En la misma línea, el delegado presidencial regional, José Ruiz, recordó que el proceso surgió a partir de una mesa de trabajo destinada a complejizar la economía provincial. “Este estudio constituye un insumo clave para orientar de mejor manera la inversión pública y proyectar iniciativas que fortalezcan el crecimiento territorial”, sostuvo.

Por su parte, el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, subrayó que el informe aporta consistencia técnica al proceso de planificación regional, permitiendo vincular el diagnóstico económico con futuras políticas públicas.

El documento identifica áreas estratégicas como el turismo de naturaleza, el desarrollo acuícola, la energía y el mejoramiento de la conectividad, estableciendo una hoja de ruta para avanzar hacia una economía más diversificada y sostenible en Tierra del Fuego.

