GOBIERNO DESTACA AVANCES DE LA MESA POR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO

La instancia, liderada por el Ministerio de Economía a través de la Seremi de Economía de Magallanes con la colaboración del Seremi de Hacienda y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, ha articulado de manera sostenida a instituciones públicas, municipios, servicios como CORFO, SERCOTEC, INDAP e INDESPA, entre otros, además de gremios, cooperativas y actores privados, instalando una gobernanza territorial permanente para el desarrollo productivo.

Avances en la base productiva provincial

El análisis desarrollado permite concluir que la provincia de Tierra del Fuego enfrenta desafíos estructurales profundos para su desarrollo productivo, derivados de su condición insular, su aislamiento geográfico, la baja escala de su mercado interno, una estructura productiva altamente concentrada y brechas persistentes en capital humano, infraestructura y conectividad.

El diagnóstico productivo evidencia una economía local fuertemente dependiente de pocos sectores, particularmente de la industria manufacturera y del sector silvoagropecuario, los cuales concentran la mayor parte del empleo dependiente y de las ventas provinciales. Esta alta concentración, sumada a la limitada complejidad productiva del territorio, expone a Tierra del Fuego a riesgos elevados frente a shocks externos, cambios regulatorios o transformaciones de mercado, reduciendo su capacidad de adaptación y resiliencia. En este contexto, la diversificación productiva no solo aparece como una oportunidad, sino como una condición necesaria para fortalecer la sostenibilidad económica, social y territorial de la provincia.

A partir del trabajo de identificación de polos productivos y del proceso de validación con actores públicos y privados, se reconocen oportunidades concretas de diversificación en sectores como el turismo de naturaleza, el abastecimiento alimentario local, la valorización sustentable del guanaco, la mitilicultura a pequeña escala y el desarrollo de proveedores y servicios asociados a nuevos proyectos estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la industria del hidrógeno verde.

No obstante, estas oportunidades solo podrán materializarse si se abordan de manera simultánea y coordinada las brechas en articulación territorial, capital humano, infraestructura, conectividad, financiamiento y capacidades empresariales.

Ejes del Plan de Desarrollo Productivo de Tierra del Fuego y articulación institucional

El Plan de Desarrollo Productivo Sostenible de Tierra del Fuego, se desarrolló con la colaboración de la Subsecretaría de Economía y EMT y la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, recogió la información de los actores públicos y privados del territorio, levantada en las diferentes instancias de la Mesa. Este Plan se estructura en tres ejes centrales:









Articulación territorial.





Iniciativas habilitantes.





Instrumentos de fomento productivo.





En articulación territorial, se consolidaron espacios de coordinación como la Mesa por la Diversificación Productiva, la Mesa Público-Privada de Turismo y Comercio, la Cámara de Comercio y Turismo de Porvenir y la Mesa del Guanaco, fortaleciendo el trabajo conjunto entre sector público y privado.

Entre las iniciativas habilitantes, se destacan el Programa Transforma H2V Magallanes, el Pacto de Magallanes y estudios de brechas de capital humano y proveedores, cuyo objetivo es facilitar la instalación de los proyectos de H2V en Tierra del Fuego. También se impulsaron proyectos estratégicos de conectividad vial desarrollados por el MOP. Adicionalmente, el centro de estudios “Growth Lab” de la Universidad de Harvard realizó, un estudio orientado a fortalecer las capacidades de CORFO para apoyar el desarrollo y la reconversión de estructuras productivas en territorios del país que enfrentan, o se encuentran en riesgo de enfrentar, emergencias productivas. En este contexto, uno de los casos de estudio fue la provincia de Tierra del Fuego. Los resultados de este estudio serán entregados la próxima semana a autoridades regionales, provinciales y comunales.

En materia de instrumentos de fomento, se activaron líneas de apoyo e inversión a través de CORFO, SERCOTEC, INDAP e INDESPA, fortaleciendo el ecosistema emprendedor y productivo local.

Proyección y continuidad

Entre los desafíos próximos se encuentran la consolidación de la gobernanza del Programa Territorial Integrado (PTI) de CORFO, la profundización de espacios de coordinación provincial y la continuidad de iniciativas estratégicas que permitan materializar nuevas oportunidades productivas.

La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España, señaló que:“Estamos entregando formalmente el Plan de Desarrollo Productivo Sostenible para Tierra del Fuego, un instrumento que preparamos desde el Ministerio de Economía junto a los actores públicos y privados del territorio. Este plan fortalece la matriz productiva actual, pero también abre oportunidades hacia nuevos polos de desarrollo identificados en conjunto con la comunidad. Lo importante es que queda instalada una hoja de ruta de mediano y largo plazo para la provincia.”

El delegado presidencial provincial, José Miguel Campos, destacó que: “Este es un trabajo que hemos desarrollado durante años y que responde a un mandato claro del Presidente de la República: avanzar en una diversificación productiva que permita que nuestro territorio sea más resiliente y no dependa exclusivamente de uno o dos sectores.”

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, indicó que:” Lo fundamental ahora es que este proceso tenga continuidad y permita materializar inversiones concretas para la provincia.”

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio, Desarrollo y Turismo de Porvenir, Vicente Couve, sostuvo que:“ Necesitamos continuidad y trabajo sostenido, porque el crecimiento debe ser conjunto y con visión de futuro.”

El presidente de la Cooperativa Campesina Huertos Productivos de Tierra del Fuego, Héctor Morales, agregó que:“ Esta mesa ha permitido poner los primeros cimientos para un desarrollo más equilibrado, donde todos los sectores puedan participar.”

Finalmente, el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, señaló que:“ Hay una valoración positiva de lo avanzado, pero lo más importante es que este proceso continúe y se consolide como una política de desarrollo para la provincia.”

En la sesión se reiteró el consenso transversal entre autoridades, sector privado y mundo productivo respecto a la importancia de dar continuidad a este trabajo. Los actores del territorio coincidieron en que la diversificación productiva requiere constancia, coordinación institucional y proyección en el tiempo, valorando los avances alcanzados y manifestando la necesidad de que esta hoja de ruta siga consolidándose como una política de desarrollo para Tierra del Fuego.









