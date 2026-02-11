MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó el fortalecimiento del banco de suelos públicos para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, una de las líneas estratégicas del Plan de Emergencia Habitacional, que busca asegurar terrenos aptos para la construcción de viviendas y dar continuidad a la política habitacional más allá del actual periodo de gobierno.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que este avance responde a una planificación sostenida y con mirada de largo plazo. “Junto con cumplir y superar las metas regionales de entrega de viviendas, hemos trabajado para resolver una de las principales barreras históricas de la política habitacional: la disponibilidad de suelo bien localizado para proyectos de vivienda”, señaló la autoridad.

En concreto, el Minvu logró incrementar en 63,75 hectáreas el banco de suelo público en la región de Magallanes. De este total, 33,75 hectáreas corresponden a terrenos adquiridos en alianza con el Gobierno Regional —ubicados en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales—, mientras que otras 10 hectáreas se encuentran en proceso de traspaso al Serviu regional, correspondientes al ex Regimiento Pudeto.

“Este trabajo es resultado de una mesa regional de suelos que permitió identificar, estudiar y gestionar terrenos con potencial habitacional, asegurando condiciones adecuadas de localización, conectividad y acceso a equipamiento”, agregó el seremi Marco Uribe.

El director regional (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Omar González Asenjo, precisó que el conjunto de terrenos priorizados para Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir permitirá proyectar una cabida aproximada de 2.200 soluciones habitacionales, fortaleciendo de manera significativa la capacidad regional para responder al déficit habitacional.

“A ello se suma el avance en el traspaso de 10 hectáreas del ex Regimiento Pudeto, donde el Minvu proyecta un nuevo Plan Urbano Habitacional, con viviendas, áreas verdes y equipamiento, en un sector estratégico de Punta Arenas”, agregó la autoridad.

El monto total destinado a la adquisición de estos terrenos en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales alcanza los 36.057 millones de pesos. "Esto refleja un esfuerzo coordinado y sostenido entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional para asegurar suelo bien localizado para proyectos habitacionales en nuestra región”, subrayó el seremi Marco Uribe.

Por comunas

Respecto de la distribución de los terrenos incorporados al banco de suelos, en la comuna de Punta Arenas se adquirieron ocho terrenos que en conjunto suman 17,09 hectáreas, con una inversión de 9.086 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional. “Se trata de suelos ubicados en sectores norte, centro y sur de la ciudad, algunos de ellos cercanos al Plan Urbano Habitacional Ciudad de los Vientos, lo que permitirá desarrollar barrios integrados, con buena conectividad y acceso a servicios”, señaló el director (s) del Serviu.

En la comuna de Porvenir, en tanto, se identificaron 12,5 hectáreas de terreno destinadas a futuros proyectos habitacionales, cuya adquisición alcanza una inversión de 3.500 millones de pesos. El traspaso de estos suelos al Serviu regional se concretará una vez finalizado el proceso administrativo que actualmente se encuentra en revisión por parte de la Contraloría.

A ello se suma la incorporación de 4,15 hectáreas en la comuna de Puerto Natales, con una inversión asociada de 1.771 millones de pesos, destinadas a fortalecer la oferta de suelo para el desarrollo de soluciones habitacionales en la capital de la Provincia de Última Esperanza.

"Con este conjunto de terrenos distribuidos en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, dejaremos a la próxima administración terrenos para más de dos mil viviendas, considerando exclusivamente los suelos con destino habitacional, lo que permite asegurar la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional y una planificación urbana equilibrada a nivel regional", valoró el seremi del Minvu.

Finalmente, y previo al cierre de esta etapa de gestión, el Ministerio sumará al banco de suelo habitacional las 20 hectáreas correspondientes al ex Club Hípico de Punta Arenas, terreno estratégico que presenta condiciones favorables de topografía y factibilidad urbana para la habilitación de un parque urbano de gran escala, junto con un porcentaje acotado de viviendas tuteladas para personas mayores, bajo la modalidad de comodato.

