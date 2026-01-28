OBRAS VIALES, RECUPERACIÓN DE TERRENOS Y MEJORAMIENTOS HABITACIONALES MARCAN AGENDA DEL MINVU EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marcos Uribe Saldivia, informó a la ciudadanía sobre una serie de avances relevantes en materia urbana, habitacional y patrimonial que se desarrollan actualmente en Punta Arenas, impulsados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en coordinación con distintos servicios públicos.

Uno de los principales hitos abordados fue el ingreso al Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas del escrito de consignación del monto provisorio correspondiente al proceso de expropiación del terreno del ex Club Hípico. Esta acción, realizada por el Minvu a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes y de la Antártica Chilena, permite dar continuidad al procedimiento judicial establecido en la normativa vigente y habilita las siguientes etapas para la recuperación de este terreno, donde se proyecta el futuro Parque Urbano Habitable para la ciudad.

La consignación del monto se efectuó conforme al Decreto Ley N° 2.186, que regula las expropiaciones por causa de utilidad pública, y se basa en la tasación realizada por una comisión de peritos externos inscritos en el registro del Ministerio de Obras Públicas, quienes determinaron un valor de indemnización de carácter provisional.

Durante la instancia radial también se informó sobre el trabajo conjunto entre el Minvu y el Gobierno Regional para mejorar la conectividad de sectores emblemáticos de Punta Arenas, mediante la construcción de nuevos tramos viales. En este contexto, se contempla la ejecución de 535 metros lineales de la calle El Ovejero, entre René Lillo y Padre Benito Martín, y 320 metros lineales de la calle Miraflores, entre Márquez de la Plata y Arturo Prat. Ambas obras consideran la instalación de dispositivos de accesibilidad universal en cruces y trayectos, además de señalización, elementos de seguridad vial, iluminación y paisajismo.

Asimismo, se dio cuenta del avance en el traspaso administrativo de terrenos del sector Pudeto al SERVIU Magallanes, luego de que una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizara este proceso. Este paso permitirá avanzar en la planificación de un segundo plan urbano habitacional en Punta Arenas, con una capacidad preliminar estimada para alrededor de 500 viviendas, lo que representa una proyección relevante para el desarrollo habitacional de la ciudad.

En materia de mejoramiento habitacional, el seremi informó sobre la asignación de 503 millones de pesos por parte del Minvu para el mejoramiento del condominio Altavista I. Este conjunto habitacional, entregado el año 2014 y primer proyecto en Punta Arenas financiado con subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, recibirá estos recursos para intervenir la cubierta de uno de sus edificios, la cual se ha visto afectada por los temporales de viento que han impactado a la comuna.

Finalmente, se destacó el componente patrimonial presente en las obras de pavimentación participativa que se ejecutan en avenida Colón. En este marco, la embajadora de Croacia valoró el rescate patrimonial asociado a la reinstalación de empedrado frente al Mirador de los Soñadores, intervención ejecutada por el SERVIU Magallanes que pone en valor la herencia croata y la historia urbana de Punta Arenas.

