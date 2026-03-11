Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC DESEÓ ÉXITO AL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST DURANTE EL CAMBIO DE MANDO

​El parlamentario por la Región de Magallanes compartió un mensaje en redes sociales acompañado de un video donde el nuevo Mandatario se acerca a saludarlo antes de asumir oficialmente la presidencia.

kusanovic kast

El senador por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, expresó públicamente sus buenos deseos al nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco de la ceremonia de cambio de mando presidencial realizada este miércoles.

A través de sus redes sociales, el parlamentario compartió un mensaje acompañado de un video grabado durante la ceremonia.

Éxito @joseantoniokast, por el bien de nuestro amado país. ¡Viva Chile!”, escribió el senador.

https://www.instagram.com/p/DVv_DRzke06/?hl=es

En el registro difundido por Kusanovic se observa el momento en que José Antonio Kast se acerca a saludarlo en su asiento dentro del Congreso, instantes previos a subir a la testera para jurar oficialmente como Presidente de la República.

En el video se aprecia cómo ambos se estrechan en un abrazo antes de que el Mandatario electo continúe hacia el estrado donde minutos después asumiría el cargo.

La escena se produjo durante los momentos previos a la ceremonia oficial de investidura presidencial.

El senador magallánico acompañó la publicación con un mensaje de apoyo al nuevo gobierno.

En su declaración expresó su deseo de éxito para la administración que comienza, señalando que espera que la gestión del nuevo Mandatario sea positiva para el país.

La ceremonia de cambio de mando marcó el inicio del nuevo período presidencial en Chile.

Carlos Bianchi

CARLOS BIANCHI CHELECH: DOS DÉCADAS EN EL CONGRESO REPRESENTANDO A MAGALLANES

GABINETE DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST POSA PARA SU FOTO OFICIAL PREVIO AL CAMBIO DE MANDO

Leer Más

​El equipo ministerial está compuesto por representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Chile Vamos e independientes que asumirán funciones en la nueva administración.

​El equipo ministerial está compuesto por representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Chile Vamos e independientes que asumirán funciones en la nueva administración.

Foto Oficial de José Antonio Kast junto al Gabinete
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

diputados por magalllanes 2026-2030

QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030

seremiminvu

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA AVANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CON UN 214% Y NUEVOS PROYECTOS EN MAGALLANES