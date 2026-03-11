SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC DESEÓ ÉXITO AL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST DURANTE EL CAMBIO DE MANDO

El senador por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, expresó públicamente sus buenos deseos al nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco de la ceremonia de cambio de mando presidencial realizada este miércoles.

A través de sus redes sociales, el parlamentario compartió un mensaje acompañado de un video grabado durante la ceremonia.

“Éxito @joseantoniokast, por el bien de nuestro amado país. ¡Viva Chile!”, escribió el senador.

En el registro difundido por Kusanovic se observa el momento en que José Antonio Kast se acerca a saludarlo en su asiento dentro del Congreso, instantes previos a subir a la testera para jurar oficialmente como Presidente de la República.

En el video se aprecia cómo ambos se estrechan en un abrazo antes de que el Mandatario electo continúe hacia el estrado donde minutos después asumiría el cargo.

La escena se produjo durante los momentos previos a la ceremonia oficial de investidura presidencial.

El senador magallánico acompañó la publicación con un mensaje de apoyo al nuevo gobierno.

En su declaración expresó su deseo de éxito para la administración que comienza, señalando que espera que la gestión del nuevo Mandatario sea positiva para el país.

La ceremonia de cambio de mando marcó el inicio del nuevo período presidencial en Chile.