SENADOR MAGALLÁNICO KARIM BIANCHI INTEGRARÁ LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO EN 2028

El senador por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Karim Bianchi Retamales, integrará la mesa directiva del Senado en el año 2028, como parte del acuerdo político que definió la gobernanza de la Cámara Alta para el período legislativo 2026-2030.

Tras una negociación de 72 horas entre Chile Vamos y el Socialismo Democrático, ambas coaliciones alcanzaron un pacto administrativo que establece la rotación de la presidencia del Senado durante los próximos cuatro años.

El acuerdo determina que Bianchi acompañará al senador Javier Macaya (UDI) en la conducción de la corporación durante el año 2028, cuando la centroderecha retome la presidencia de la Cámara Alta.

ACUERDO POLÍTICO PARA LA CONDUCCIÓN DEL SENADO



El pacto fue suscrito por UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, el Partido Socialista y el PPD, y fija un esquema de gobernabilidad que otorga a la centroderecha la conducción del Senado durante tres de los cuatro años del período legislativo.

La única excepción será el segundo año del ciclo, cuando la presidencia quedará en manos del Partido Socialista, con un senador del PPD en la vicepresidencia.

Este acuerdo se alcanzó a pocas horas del inicio del nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast, y también definió la distribución de las 23 comisiones permanentes del Senado.

Según la fórmula acordada, el año 2028 la mesa del Senado estará encabezada por Javier Macaya (UDI) como presidente y Karim Bianchi como vicepresidente.

Para el senador magallánico, su participación en la conducción del Senado representa un rol relevante dentro de la estructura institucional del Congreso durante el próximo período legislativo.

Bianchi fue reelecto senador por Magallanes y ha desarrollado su carrera política representando a la región en el Parlamento, posicionándose como una de las figuras parlamentarias más visibles del territorio en el Congreso Nacional.

La rotación de la mesa directiva quedó definida de la siguiente manera:

2026: Paulina Núñez (RN) como presidenta e Iván Moreira (UDI) como vicepresidente.

2027: La presidencia quedará en manos de un representante del Partido Socialista, acompañado por un senador del PPD.

2028: Javier Macaya (UDI) asumirá la presidencia junto a Karim Bianchi como vicepresidente.

2029: La conducción será encabezada por Luciano Cruz-Coke (Evópoli) junto a Rojo Edwards.





COMISIONES Y EQUILIBRIO POLÍTICO



El acuerdo también contempla la organización de las 23 comisiones permanentes del Senado, donde se aplicará un criterio de rotación entre los partidos firmantes del pacto durante el período legislativo.

Una de las excepciones será la Comisión de Hacienda, considerada clave para la agenda económica del Ejecutivo, donde se acordó que la derecha mantendrá la presidencia durante tres de los cuatro años del ciclo legislativo.

La estructura administrativa del Senado se formalizará este 11 de marzo a las 9:00 horas, cuando los nuevos integrantes del Congreso asuman oficialmente sus cargos y se elija la mesa directiva.

