SENADOR KARIM BIANCHI, POR COBROS INDEBIDOS EN CUENTAS DE LA LUZ: “EL GOBIERNO NO PUEDE SEGUIR DILATANDO UNA SOLUCIÓN QUE LA GENTE ESPERA”

El Senador Independiente de Magallanes, Karim Bianchi Retamales, dijo que, tras el reconocimiento de cobros indebidos en las cuentas de la luz, las familias siguen sin ver reflejadas las devoluciones prometidas.

Explicó que se trata de una situación grave que no solo afectó el bolsillo de miles de hogares, sino que también tuvo consecuencias políticas, motivando la renuncia del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, quien además salvó por un margen mínimo de una sanción constitucional.

“Esto demuestra la magnitud del problema. No estamos hablando de un error menor, sino de una situación que dañó la confianza pública y golpeó directamente a las familias”, señaló el senador Karim Bianchi.

El parlamentario recordó que este error no solo encareció la electricidad, sino que infló artificialmente el IPC y la UF, impactando dividendos, arriendos, créditos y planes de salud. “Aquí no subió solo la luz, subió el costo de la vida completa, y eso alguien tiene que hacerse cargo”, afirmó.

Bianchi fue enfático en que el problema no puede traspasarse al próximo gobierno. “El Ejecutivo tiene la obligación de dejar esto resuelto ahora, con decretos firmados y devoluciones concretas. No se pueden aceptar más excusas ni dilaciones”, recalcó.

Finalmente, el senador de Magallanes aseguró que seguirá desde muy cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno: “El juicio político pudo haber terminado, pero el juicio ciudadano sigue abierto. Vamos a hacer un seguimiento permanente para que el Gobierno cumpla y la plata vuelva al bolsillo de la gente”.









