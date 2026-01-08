8 de enero de 2026
EL SENADOR KARIM BIANCHI PIDIÓ CLARIDAD, TRANSPARENCIA Y LENGUAJE CLARO ANTE AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES
El parlamentario enfatizó que, aunque se trate de materias de carácter técnico, las autoridades del Gobierno Regional tienen el deber de comunicar a la ciudadanía de manera clara, transparente y cercana, que permita a todos comprender la magnitud de lo evidenciado por la auditoría.
El senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, manifestó su profunda preocupación frente a los antecedentes revelados por la auditoría externa realizada al Gobierno Regional, señalando junto con la existencia de observaciones, se aprecia falta de claridad con que se ha explicado a la comunidad el real alcance del uso y destino de los recursos públicos.
El parlamentario enfatizó que, aunque se trate de materias de carácter técnico, las autoridades del Gobierno Regional tienen el deber de comunicar a la ciudadanía de manera clara, transparente y cercana, que permita a todos comprender la magnitud de lo evidenciado por la auditoría. “Los recursos públicos no pertenecen a una administración ni a un cargo, pertenecen a la gente, y por lo mismo la gente tiene derecho a entender qué ocurrió”, recalcó.
Bianchi sostuvo que resulta indispensable que, con la máxima prontitud y total transparencia, se esclarezca el uso de los fondos observados, y cuales fueron esos proyectos, como asi también, se identifiquen responsabilidades cuando corresponda y, especialmente, se corrijan de forma concreta las falencias detectadas en los sistemas de control y gestión financiera.
El senador independiente hizo un llamado a que el proceso de revisión y regularización no termine perjudicando a las organizaciones comunitarias, sociales y territoriales, que cumplen un rol fundamental en el desarrollo regional y que, en muchos casos, dependen de estos recursos para ejecutar proyectos que benefician directamente a la comunidad.
Finalmente, Karim Bianchi fue enfático en señalar que, sin prejuzgar responsabilidades, lo que corresponde hoy es entregar toda la información disponible, reconocer las deficiencias detectadas y corregirlas con hechos concretos y verificables.
“La transparencia no solo se debe declarar, por lo que se demuestra con información clara, trazable y comprensible. Eso es lo mínimo que se espera y lo que corresponde exigir”, concluyó.
