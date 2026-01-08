EL SENADOR KARIM BIANCHI PIDIÓ CLARIDAD, TRANSPARENCIA Y LENGUAJE CLARO ANTE AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES

​El senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, manifestó su profunda preocupación frente a los antecedentes revelados por la auditoría externa realizada al Gobierno Regional, señalando junto con la existencia de observaciones, se aprecia falta de claridad con que se ha explicado a la comunidad el real alcance del uso y destino de los recursos públicos.



El parlamentario enfatizó que, aunque se trate de materias de carácter técnico, las autoridades del Gobierno Regional tienen el deber de comunicar a la ciudadanía de manera clara, transparente y cercana, que permita a todos comprender la magnitud de lo evidenciado por la auditoría. “Los recursos públicos no pertenecen a una administración ni a un cargo, pertenecen a la gente, y por lo mismo la gente tiene derecho a entender qué ocurrió”, recalcó.



Bianchi sostuvo que resulta indispensable que, con la máxima prontitud y total transparencia, se esclarezca el uso de los fondos observados, y cuales fueron esos proyectos, como asi también, se identifiquen responsabilidades cuando corresponda y, especialmente, se corrijan de forma concreta las falencias detectadas en los sistemas de control y gestión financiera.



El senador independiente hizo un llamado a que el proceso de revisión y regularización no termine perjudicando a las organizaciones comunitarias, sociales y territoriales, que cumplen un rol fundamental en el desarrollo regional y que, en muchos casos, dependen de estos recursos para ejecutar proyectos que benefician directamente a la comunidad.

Finalmente, Karim Bianchi fue enfático en señalar que, sin prejuzgar responsabilidades, lo que corresponde hoy es entregar toda la información disponible, reconocer las deficiencias detectadas y corregirlas con hechos concretos y verificables.



“La transparencia no solo se debe declarar, por lo que se demuestra con información clara, trazable y comprensible. Eso es lo mínimo que se espera y lo que corresponde exigir”, concluyó.



