NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Regina Andrade, deportista nacida en Ancud y radicada en Magallanes, presentó el desafío con el que busca conmemorar 200 años de la integración de Chiloé a Chile.

Su reto consiste en cruzar a nado el Estrecho de Magallanes, el Canal de Chacao y el Canal Beagle. La nadadora ya concretó el cruce en Punta Delgada, completando cerca de 8 kilómetros, junto a deportistas magallánicos y con apoyo de la Armada.

Finalmente, hizo un llamado a reconocer este hito histórico, recordando la importancia de la Goleta Ancud y el hecho que permitió consolidar la soberanía nacional en el extremo sur del país.

