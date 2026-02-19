Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Buenos Días Región

Regina Andrade

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Regina Andrade, deportista nacida en Ancud y radicada en Magallanes, presentó el desafío con el que busca conmemorar 200 años de la integración de Chiloé a Chile. 

Su reto consiste en cruzar a nado el Estrecho de Magallanes, el Canal de Chacao y el Canal Beagle. La nadadora ya concretó el cruce en Punta Delgada, completando cerca de 8 kilómetros, junto a deportistas magallánicos y con apoyo de la Armada.

Finalmente, hizo un llamado a reconocer este hito histórico, recordando la importancia de la Goleta Ancud y el hecho que permitió consolidar la soberanía nacional en el extremo sur del país.

Luis Barría Andrade, Alcalde de Timaukel

COMUNA DE TIMAUKEL AVANZA EN INVERSIONES Y FORTALECE PRESENCIA ESTATAL EN PAMPA GUANACO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

PP 1
nuestrospodcast
SERVIU - Visita ex Club Hípico_1

MINVU Y EXPROPIADOS INICIARON LA COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA MATERIAL DEL EX CLUB HÍPICO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Regina Andrade

NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL AVANZA EN JUSTICIA RESTAURATIVA EN NATALES EN ALIANZA CON PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTO ADOLESCENTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Antonio Rispoli, asesor deportivo

ANTONIO RISPOLI ABORDA PROYECTOS Y AVANCES DEPORTIVOS EN MAGALLANES