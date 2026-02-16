DESDE EL 16 DE FEBRERO COMIENZA EL PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026: REVISA QUIÉNES RECIBEN LOS $66.834

Comenzó el calendario oficial de pagos del Aporte Familiar Permanente, conocido como exBono Marzo, beneficio estatal que este 2026 alcanza los $66.834. El primer tramo corresponde al Grupo 1, cuyos beneficiarios pueden ver reflejado el depósito desde el 16 de febrero o acceder al cobro presencial según su modalidad asignada.

De acuerdo con lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS), en esta etapa reciben el aporte quienes, al 31 de diciembre de 2025, eran beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF), del programa Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). En el caso del SUF, el pago es de $66.834 por cada carga familiar acreditada; para los otros dos programas, el monto se entrega por grupo familiar.

Si una persona pertenece a más de un grupo —por ejemplo, tiene cargas por Subsidio Familiar y además integra el Subsistema de Seguridades y Oportunidades— los montos son acumulables. Es decir, puede recibir el aporte por cada causante más el correspondiente al grupo familiar, según su situación.

Desde ChileAtiende recordaron que el plazo para cobrar el beneficio es de nueve meses desde la emisión del documento de pago. Quienes cuentan con CuentaRUT reciben el depósito automático, mientras que los demás deben consultar su local de pago asignado. Los trabajadores que reciben Asignación Familiar o Maternal y no pertenecen a este primer grupo deberán esperar las siguientes nóminas, programadas para marzo.