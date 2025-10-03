“ME OPERO YA”, FONASA SAP Y NUEVO ANGIÓGRAFO: REDSALUD MAGALLANES ACERCA LA SALUD A LA COMUNIDAD

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Matías Cruz, coordinador de convenios corporativos de RedSalud Magallanes, junto a Denisse Espinoza, enfermera GES/CAEC de la misma institución, conversaron sobre las principales campañas, inversiones y proyectos que la clínica está desarrollando en la región.

Uno de los anuncios destacados fue la campaña “Me Opero Ya”, que ofrece paquetes de cirugías para pacientes Fonasa y particulares, con precios cerrados y sin incertidumbre en los costos. Esta modalidad incluye procedimientos como várices, bariátrica, abdominoplastía, colecistectomía y prótesis de cadera y rodilla, entre otros.

Además, informaron sobre el Sistema de Acceso Priorizado (SAP) de Fonasa, que permite a los usuarios acceder a cirugías y atenciones, especialmente de cadera y rodilla, con rapidez, copagos claros y atención de especialistas de primer nivel. En este contexto, RedSalud Magallanes se ha consolidado como el segundo prestador Fonasa en la región.

En cuanto a nuevas tecnologías, se destacó la llegada del primer angiógrafo en una clínica privada de la región, con una inversión superior a $2.000 millones. Este equipo permitirá diagnósticos y tratamientos cardiovasculares de alta complejidad, ampliando significativamente la capacidad resolutiva en Magallanes.

Los profesionales también adelantaron proyectos en ejecución, como la ampliación del servicio de urgencia, que contará con mayor cobertura para pacientes Fonasa, y la próxima apertura de un centro de toma de muestras en el sector sur de Punta Arenas, acercando los servicios a la comunidad.

Durante la entrevista, se hizo especial énfasis en octubre, Mes del Cáncer de Mama, promoviendo la campaña #HazteLaMamografía y recordando que “una mamografía salva 9 de cada 10 vidas”.

Finalmente, remarcaron que la inversión total de RedSalud en Magallanes supera los $2.000 millones en infraestructura y equipamiento, reafirmando el compromiso de la clínica con ser un centro accesible, resolutivo y cercano, trabajando de manera complementaria a la red pública.

