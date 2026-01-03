Punta Arenas,
3 de enero de 2026

UNIVERSIDAD DE CHILE REALIZARÁ EVENTO DE ORIENTACIÓN PARA POSTULANTES TRAS RESULTADOS PAES

Presencial y virtual. ​

Feria del Postulante-UCHILE-06

En el marco del proceso de Admisión 2026 y tras la publicación de los resultados de la PAES, la Universidad de Chile realizará una nueva versión de la Semana de las y los Postulantes, entre el 5 y el 7 de enero, para orientar sobre su oferta académica, el proceso de postulación, la vida universitaria y los apoyos disponibles para el estudiantado.

Enlaces relacionados

Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero de 2026, la Universidad de Chile desarrollará una nueva versión de la Semana de las y los Postulantes, actividad dirigida a estudiantes que participan del proceso de Admisión 2026, quienes podrán recibir apoyo en el proceso de postulación, acorde a sus intereses vocacionales. La iniciativa se realizará de manera presencial, entre las 9:30 y las 17:30 horas, y contará, además, con atención personalizada virtual extendida hasta el jueves 8 de enero.

Durante las tres jornadas presenciales, quienes asistan podrán recorrer stands informativos de todas las carreras y programas de pregrado que ofrece la Casa de Bello, donde estudiantes, académicas y académicos estarán disponibles para orientar a las y los postulantes en su camino a la Universidad. En estos espacios, las y los postulantes podrán resolver dudas sobre las mallas curriculares y su enfoque formativo, las carreras y programas que se ajusten a sus intereses vocacionales, los campos laborales y la experiencia de estudiar en la Universidad de Chile.

La programación contempla también stands vinculados a la vida universitaria, donde se podrán conocer las distintas alternativas de movilidad nacional e internacional, actividades deportivas, culturales y de apoyo al estudiantado. Junto con esto, las y los postulantes, y también su familia, podrán acceder a recorridos por los campus y las distintas facultades de la Universidad, a juegos, concursos y otras actividades pensadas para acercar lo que será su futuro paso por la educación superior.

“Estamos muy contentos porque por primera vez podremos recibir a nuestras y nuestros postulantes en el recientemente inaugurado edificio de Vicuña Mackenna 20, que nos enorgullece, y alberga a la Facultad de Gobierno, con sus carreras Administración Pública y Ciencia Política, al Instituto de Estudios Internacionales con su Licenciatura en Estudios Internacionales, y al Centro de Extensión Artístico y Cultural de la Universidad, con sus cuantro elencos artísticos.  a Semana de las y los Postulantes es entonces, además, una instancia excepcional para conocer más a fondo a la Universidad de Chile y parte de su riqueza artística, su oferta académica, sus espacios formativos y su comunidad”, destaca la directora de Pregrado de la Universidad de Chile, Leonor Armanet. 

La profesora Armanet agrega que este año, el proceso de admisión trae novedades, principalmente en torno a nuevos cupos en alternativas de ingreso como la vía dirigida a estudiantes de colegios técnico profesionales, el Programa de Ingreso Prioritario de Establecimientos Públicos (PIPEP) y el Ingreso Prioritario de Equidad de Género. En ese sentido, invita “a las y los jóvenes a informarse para aprovechar todas las oportunidades que tienen de ingresar a la Universidad y a visitarnos en esta semana, donde entre otras cosas, podrán interactuar con integrantes del cuerpo académico, directivo y por sobre todo, con estudiantes de cursos superiores, que a través de sus experiencias y conocimientos, les darán una perspectiva auténtica y cercana para acompañar este importante proceso de elección vocacional”. 

En la misma línea, Martin Schaub, jefe de Admisión y Registros Académicos de la U. de Chile, destaca este evento como un lugar “para que las y los postulantes se sientan acompañados durante todo este proceso. Esta actividad nos permite orientar tanto a quienes postulan por primera vez como a quienes ya egresaron en años anteriores, entregando apoyo directo y toda la información necesaria para una postulación bien informada, clara y sencilla”.

Atención a todo Chile

Con el objetivo de apoyar a estudiantes de todo el país, la Semana de las y los Postulantes se realizará también de forma virtual. A través de redes sociales, el equipo de Admisión UCHILE estará resolviendo dudas en línea, desde el lunes 5 al miércoles 7 de enero, de 9:30 a 16:30 horas; y el jueves 8 de enero, entre las 9:00 y las 13:30 horas.

Las consultas podrán realizarse a través del WhatsApp +56 9 3170 1489 de Admisión UCHILE o mediante el correo electrónico [email protected]. En el caso de dudas sobre becas, beneficios, gratuidad o formas de financiamiento, estas serán atendidas a través de la mesa de ayuda de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil (DIRBDE).

Además, toda la cobertura y novedades de la Semana de las y los Postulantes Admisión 2026 se podrán seguir a través de las cuentas de Instagram y TikTok de Admisión U. de Chile.

Coordenadas

La edición 2026 de la Semana de las y los Postulantes se realizará los días 5, 6 y 7 de enero, en el Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile, con entrada al evento por Arturo Burhle 50, Providencia. (Cercano a la estación de metro Baquedano). 
Toda la información actualizada sobre las actividades, sus horarios e inscripciones se pueden encontrar en la página https://admisionuchile.cl/semana-postulantes/.


UNIVERSIDAD DE CHILE REALIZARÁ EVENTO DE ORIENTACIÓN PARA POSTULANTES TRAS RESULTADOS PAES

bencinasreferencial

BUENAS NOTICIAS PARA EL BOLSILLO: PRECIO DE LA BENCINA BAJA CASI $25 POR LITRO ESTE FIN DE AÑO

