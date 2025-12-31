Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

SANTO TOMÁS REALIZARÁ FERIA VOCACIONAL Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN TRAS ENTREGA DE RESULTADOS PAES

​La actividad se desarrollará el 6 de enero y permitirá a los asistentes conocer la oferta académica, resolver dudas y recibir orientación vocacional de manera directa.

Feria orientacion vocacional (2)
Con el fin de entregar a la comunidad un espacio para resolver dudas y apoyar la toma de decisiones informadas, Santo Tomás realizará una feria vocacional de carreras con matrícula 2026 en su sede de Mejicana 665, el martes 6 de enero, desde las 15:00 hasta las 18:00 horas. La actividad se enmarca en el contexto de la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), programada para el lunes 5 de enero.

La instancia está dirigida a estudiantes que, tras conocer sus puntajes, aún no tienen claridad sobre qué carrera estudiar, así como también a quienes buscan confirmar su elección vocacional. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer en detalle la oferta académica del Centro de Formación Técnica y del Instituto Profesional, además de resolver inquietudes sobre mallas curriculares, campo laboral y procesos de admisión.

Asimismo, la feria contará con la participación de equipos académicos y de orientación, quienes entregarán acompañamiento personalizado, permitiendo a los futuros estudiantes tomar decisiones con mayor seguridad y proyección.

Daniela Torres, directora de Admisión y Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Punta Arenas, extendió la invitación abierta a la comunidad. "Los invitamos a todos a acercarse a nuestra sede, a nuestra gran feria vocacional que tendremos para la comunidad ese día, donde podrán conocer a todos los jefes de carrera y las áreas que tenemos disponibles para que los estudiantes puedan tomar una decisión informada. Sabemos que son los resultados de la PAES y quizás quieren ver otras alternativas de las que tenían desde un principio. Dejamos la invitación para que se acerquen a la sede y vengan a hacer todas las preguntas, tomen una decisión informada para su futuro y conocer nuestros equipamientos, nuestros profesionales y lo que significa vivir la experiencia tomasina".

Programa de actividades abiertas a la comunidad

Junto con la feria de orientación vocacional, Santo Tomás desarrollará un programa de actividades abiertas a la comunidad entre el 6 y el 11 de enero, en el marco de la entrega de resultados de la PAES. La agenda contempla talleres prácticos, jornadas de orientación y actividades recreativas, entre ellas instancias de primeros auxilios, RCP, defensa personal, Excel, talleres experienciales por carrera y actividades deportivas, tanto en la sede Santo Tomás como en espacios abiertos de la ciudad, con el objetivo de acompañar a estudiantes y familias en su proceso de definición vocacional.


FERIA DE TURISMO (10)

FERIA "VIVE PUNTA ARENAS" IMPULSA TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La presentación ante el tribunal permite dar continuidad al procedimiento judicial y habilita las siguientes etapas para la recuperación del terreno donde se proyecta el futuro Parque Urbano Habitable.

​La presentación ante el tribunal permite dar continuidad al procedimiento judicial y habilita las siguientes etapas para la recuperación del terreno donde se proyecta el futuro Parque Urbano Habitable.

expropiacionexclubhipico
nuestrospodcast
ENTREGA BANCO ESTADO 2

CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Feria orientacion vocacional (2)

SANTO TOMÁS REALIZARÁ FERIA VOCACIONAL Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN TRAS ENTREGA DE RESULTADOS PAES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bancodesangre

DONACIÓN DE SANGRE SE VUELVE CLAVE PARA CIRUGÍAS Y URGENCIAS EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
2025-12-28 muro aves australes (4)

VECINOS DE AVES AUSTRALES ACUSAN DISCRIMINACIÓN Y RIESGOS POR CONTROVERSIAL "MURO DE SEPARACIÓN"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA