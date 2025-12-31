SANTO TOMÁS REALIZARÁ FERIA VOCACIONAL Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN TRAS ENTREGA DE RESULTADOS PAES

Con el fin de entregar a la comunidad un espacio para resolver dudas y apoyar la toma de decisiones informadas, Santo Tomás realizará una feria vocacional de carreras con matrícula 2026 en su sede de Mejicana 665, el martes 6 de enero, desde las 15:00 hasta las 18:00 horas. La actividad se enmarca en el contexto de la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), programada para el lunes 5 de enero.

La instancia está dirigida a estudiantes que, tras conocer sus puntajes, aún no tienen claridad sobre qué carrera estudiar, así como también a quienes buscan confirmar su elección vocacional. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer en detalle la oferta académica del Centro de Formación Técnica y del Instituto Profesional, además de resolver inquietudes sobre mallas curriculares, campo laboral y procesos de admisión.

Asimismo, la feria contará con la participación de equipos académicos y de orientación, quienes entregarán acompañamiento personalizado, permitiendo a los futuros estudiantes tomar decisiones con mayor seguridad y proyección.

Daniela Torres, directora de Admisión y Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Punta Arenas, extendió la invitación abierta a la comunidad. "Los invitamos a todos a acercarse a nuestra sede, a nuestra gran feria vocacional que tendremos para la comunidad ese día, donde podrán conocer a todos los jefes de carrera y las áreas que tenemos disponibles para que los estudiantes puedan tomar una decisión informada. Sabemos que son los resultados de la PAES y quizás quieren ver otras alternativas de las que tenían desde un principio. Dejamos la invitación para que se acerquen a la sede y vengan a hacer todas las preguntas, tomen una decisión informada para su futuro y conocer nuestros equipamientos, nuestros profesionales y lo que significa vivir la experiencia tomasina".

Programa de actividades abiertas a la comunidad





Junto con la feria de orientación vocacional, Santo Tomás desarrollará un programa de actividades abiertas a la comunidad entre el 6 y el 11 de enero, en el marco de la entrega de resultados de la PAES. La agenda contempla talleres prácticos, jornadas de orientación y actividades recreativas, entre ellas instancias de primeros auxilios, RCP, defensa personal, Excel, talleres experienciales por carrera y actividades deportivas, tanto en la sede Santo Tomás como en espacios abiertos de la ciudad, con el objetivo de acompañar a estudiantes y familias en su proceso de definición vocacional.

