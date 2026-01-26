DEL HUERTO A LA FERIA: AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN LOCAL EN TIERRA DEL FUEGO

​ En plena pampa magallánica, donde el viento y el clima imponen condiciones extremas, la agricultura comienza a abrirse paso con fuerza, conocimiento y convicción. En Porvenir, Tierra del Fuego, la visita al predio de Florinda Muñoz se transforma en un ejemplo concreto de cómo la agroecología y la inversión pública articulada pueden cambiar realidades productivas y fortalecer la soberanía alimentaria regional.



Florinda llegó desde Bahía Murta, en la región de Aysén, con un saber agrícola que hoy pone en práctica en su parcela 992 de Porvenir. Socia de INDAP desde 2023, inició su camino productivo con el apoyo de programas de inversión, logrando en 2024 su primer invernadero. Hoy, con un segundo invernadero construido en 2025, sistemas de riego por goteo y una producción diversificada de hortalizas —lechugas, cilantro, pepinos y tomates—, ha conseguido duplicar su capacidad productiva en solo dos años.



“Empezamos a postular, a producir, y hoy vendemos nuestros productos en la feria campesina de los sábados”, relata Florinda, mientras muestra un predio ordenado, sano y en pleno funcionamiento. Este avance no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Agricultura, INDAP y el Gobierno Regional, que busca avanzar hacia una agricultura más sustentable, resiliente y con identidad territorial. Así lo destacó Irene Ramírez, Seremi de Agricultura, durante la visita en terreno: “Como Ministerio queremos avanzar con pasos concretos hacia una agricultura más sostenible, y ejemplos como el de la señora Florinda demuestran que, con programas de inversión y riego, nuestros productores pueden incluso duplicar su producción”.



A este trabajo se suma el Programa de Adopción de Innovaciones de FIA, que por segundo año consecutivo cuenta con la asesoría del Centro de Educación y Tecnología (CET) Chiloé, liderado por Carlos Venegas. Su presencia en la región ha permitido acompañar a agricultores y agricultoras —muchos de ellos participantes de una gira técnica a Chiloé— en la implementación de modelos agroecológicos adaptados al territorio austral, indicó el director de INDAP, Gabriel Zgers.

“En Magallanes hay una tremenda potencialidad para desarrollar innovación desde la sustentabilidad. La agroecología es una oportunidad real de producir alimentos locales, sanos y sin residuos de agroquímicos”, señaló Venegas, destacando además el rol de mujeres, jóvenes y ganaderos en este proceso.



Para Fernando Carvajal, jefe de área de INDAP Porvenir, Florinda representa el tipo de agricultura que se busca fortalecer: “Es una productora destacada, parte del programa sustentable de INDAP. Hoy su segundo invernadero está completamente operativo y eso le permitió duplicar su producción”.



Experiencias como la de Florinda en Porvenir dialogan con lo ocurrido recientemente en Punta Arenas, donde en la parcela de doña Macsemina Cheuquepil, una veintena de agricultoras participaron en talleres agroecológicos junto a Carlos Venegas, consolidando unidades demostrativas y compartiendo aprendizajes desde el trabajo en terreno.

Predios que se transforman en escuelas abiertas, agricultoras que lideran procesos de cambio y una institucionalidad que articula inversión, acompañamiento técnico y visión de futuro. Así, paso a paso, la agroecología comienza a florecer en Magallanes, fortaleciendo una agricultura más sana, sostenible y soberana, hecha desde y para el territorio.

