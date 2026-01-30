Punta Arenas,
30 de enero de 2026

VERTICE POSICIONA A MAGALLANES EN FITUR 2026, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

​La empresa que opera en Puerto Natales y Torres del Paine participa en el evento que se desarrolla en Madrid, integrando el stand que representa a Chile.

VERTICE EN FITUR

Desde este 21 de enero, Vertice participa en FITUR 2026, Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Madrid, España, y que es considerada uno de los principales encuentros globales de la industria. En esta edición, la empresa turística que opera en la Región de Magallanes está presente en la feria, formando parte del stand de Chile junto a Marca Chile y SERNATUR, entre otros.

Durante el evento, Vertice expone su portafolio de servicios, que incluye refugios y campings en el Parque Nacional Torres del Paine, el Restaurante Río Pingo al interior del parque, el Hostal Factoría en Puerto Natales, programas de trekking y excursiones de día completo en distintos destinos de la región, además de experiencias premium en entornos naturales.

Desde la empresa destacan que esta participación permite fortalecer su presencia internacional, generar nuevas oportunidades comerciales y continuar posicionando a Magallanes como un destino turístico de clase mundial.

Al respecto, Juan Pablo Ozaki, gerente comercial de Vertice, señaló: "Esta es una oportunidad clave para cerrar nuevos convenios, fortalecer relaciones y fidelizar clientes, compartiendo las novedades de la temporada. En esta ocasión promovemos especialmente la temporada de Invierno 2026 en Puerto Natales y Torres del Paine, así como nuestro programa 'Wildlife Observation and Photography Experience', una propuesta premium enfocada en naturaleza, conservación y fotografía".

FITUR 2026, en su edición número 46, se consolida como la feria líder para los mercados turísticos a nivel global. El evento reúne a más de 255 mil asistentes, de los cuales cerca de 155 mil son profesionales del sector con alto poder de decisión, además de más de 10.000 empresas, 161 países representados y 967 expositores de todo el mundo.

ALIANZA DE LOS PUERTOS DE LA PATAGONIA TRAZA LINEAMIENTOS CLAVE PARA EL TURISMO DE CRUCEROS

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

VERTICE POSICIONA A MAGALLANES EN FITUR 2026, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

DEPORTE, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD: CONVOCAN A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN A PRACTICAR NEWCOM

ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA