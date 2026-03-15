EL AJEDREZ SE TOMA LOS SÁBADOS EN LA GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS

Cada sábado, cuando el reloj se acerca a las cuatro de la tarde, la Galería Palace comienza a transformarse en un punto de encuentro para los amantes del ajedrez en Punta Arenas. Las mesas se instalan, los tableros se abren y las piezas quedan listas para una jornada de partidas que convoca tanto a jugadores experimentados como a quienes simplemente desean observar o aprender.

Con el paso de las semanas, la actividad se ha ido consolidando como un pequeño ritual ciudadano en pleno centro de la capital regional. Vecinos, curiosos y aficionados se acercan para participar de este espacio abierto, donde el juego se combina con la conversación y la posibilidad de compartir un momento distinto en comunidad.

La iniciativa se realiza todos los sábados a partir de las 16:00 horas y ha ido creciendo de manera espontánea, transformándose en una instancia accesible para quienes deseen acercarse al ajedrez. El ambiente que se genera permite que jugadores de distintos niveles puedan enfrentarse, aprender y también conocer nuevas personas.

Desde la librería Leo el Sur, ubicada en el mismo sector, destacan el valor de este tipo de encuentros que fomentan la interacción entre personas y promueven actividades vinculadas al pensamiento y la cultura. Además, señalan que el ajedrez mantiene un vínculo natural con la lectura, ya que detrás de cada partida existe historia, estudio y estrategia.

De esta forma, entre jugadas silenciosas y conversaciones que nacen alrededor del tablero, el ajedrez continúa ganando espacio en la Galería Palace, consolidándose como una actividad que suma participantes semana a semana y que abre un nuevo punto de encuentro para la comunidad en Punta Arenas.

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