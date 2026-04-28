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28 de abril de 2026

"NO A LOS RECORTES": DIPUTADA MORALES PIDE AL MINSAL QUE A MAGALLANES NO LE REDUZCAN PRESUPUESTO

Pese a que la diputada está con reposo médico, su equipo parlamentario se reunió con la subsecretaria de Salud Pública para abordar las principales urgencias de la región en materia de especialistas, listas de espera y rondas médicas en las provincias.

diputadajavieramorales

​Además de manifestarle su preocupación ante la posible eliminación de programas claves como el de prevención del suicidio, el impacto de anuncios de recortes presupuestarios y su eventual efecto en Magallanes.

En la reunión sostenida en Punta Arenas, el equipo parlamentario de la diputada Javiera Morales planteó las principales urgencias de la región, que se traducen en la situación de las listas de espera en Magallanes, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de especialistas. Asimismo, la parlamentaria solicitó que se garantice la continuidad del apoyo estatal que permitió el inicio de las especialidades médicas impulsadas por la Universidad de Magallanes en el Hospital Clínico, iniciativa considerada estratégica para fortalecer la formación local y reducir la dependencia de profesionales provenientes de otras regiones.

Además, se abordó la preocupación ante los anuncios del Ministerio de Hacienda de recortes del 3% del presupuesto para todos los ministerios, incluyendo Salud, y la legisladora pidió que no afectaran a la región de Magallanes, ya que menos fondos perjudicarían profundamente la atención de las familias.

Por otra parte, se relevó la necesidad de mantener programas del Ministerio de Salud que son claves en la región, como el de prevención de suicidios, en una región donde en 2025, según la Vigilancia Epidemiológica de Intentos de Suicidio, se registraron 19 personas que terminaron con su vida y 628 intentos de suicidio y lesiones autoinflingidas.

La diputada también pidió conocer el estado actual del convenio de programación en salud para Magallanes, herramienta fundamental para asegurar inversiones y planificación de mediano y largo plazo en infraestructura y servicios sanitarios. Por último, enfatizó en la necesidad de tener un centro de rehabilitación de adicciones para adolescentes, ya que la región no tiene y se requiere un tratamiento especializado a dichos pacientes.

La parlamentaria sostuvo que Magallanes no puede seguir enfrentando brechas históricas en salud y que el Gobierno debe entregar certezas y compromisos concretos, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda soluciones efectivas y no recortes que pongan en riesgo la atención.

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