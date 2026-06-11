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11 de junio de 2026

ENAP ALISTA SU PRIMER PROYECTO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL EN MAGALLANES

La empresa ingresó esta semana la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, marcando un nuevo hito en sus 80 años de historia.

EQUIPO DE PERFORACIÓN ENAP

​Enap Magallanes alista lo que será su primera perforación horizontal, con el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del “Proyecto de Extracción de Hidrocarburos, Perforación y Fractura hidráulica de Multipozos” en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego.

La presentación de la iniciativa responde al compromiso de la empresa con el abastecimiento energético de Magallanes y está alineado con su Plan Enap 2040, que proyecta la compañía de manera eficiente y sostenible hacia el futuro. En ese marco, la estatal está desarrollando iniciativas asociadas a la exploración de nuevos bloques de hidrocarburos en la región, como los sondeos sísmicos 3D en la búsqueda de nuevas reservas, y esta nueva técnica en perforación de pozos.

La particularidad de este proyecto radica en que por primera vez la compañía está considerando la utilización de pozos horizontales y la incorporación -de manera simultánea- del proceso de perforación y fractura hidráulica. “Es un proyecto muy estratégico para la explotación y desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos; y un desafío para la región, porque propone distintas configuraciones y modalidades de perforación, algo que nunca habíamos hecho”, destacó Rodrigo Bustamante, gerente de Enap Magallanes.

“El desafío de Enap en los próximos años es avanzar cada vez más hacia la perforación horizontal, que arroja buenos resultados en términos de producción y eficiencia, como lo demuestra la experiencia en otras partes del mundo. En Enap tenemos el compromiso permanente con el abastecimiento energético de Magallanes. Por eso seguimos trabajando, innovando y marcando hitos en estos 80 años de historia”, agregó.

Una vez aprobado el proyecto, los trabajos comenzarían en 2027 con la habilitación de los caminos de acceso, para luego pasar a la construcción de plataformas, además de la perforación y fractura hidráulica de hasta 32 pozos de desarrollo, los cuales podrán ser verticales, como han sido todos hasta ahora, además de los nuevos pozos horizontales, de los cuales están considerados dos en la plataforma de Coipo ZG-A y dos en la plataforma de Trébol ZG-C.

La inversión total estimada del proyecto asciende a los US$ 96 millones de dólares.

goreantartica

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